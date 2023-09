ONG-urile vin cu experiența muncii în teren, a contactului direct cu oamenii vulnerabili aflați în situații limită, vin cu pasiunea și compasiunea pentru semeni, dar și cu abordarea potrivită a problemelor sociale precum: sărăcia, educația, sănătatea și mediul.

Companiile aduc resurse financiare, resurse umane și expertiza în managementul proiectelor. Prin colaborare iau naștere soluții inovatoare și rezolvări efective pentru astfel de probleme.

Marinela Doboșeru este manager fundrasing în cadrul Asociației Salvează o inima, omul care face ca miracolele să prindă viață. Marinela este omul de legătură între cazurile dramatice ale unor copii aflați la granița dintre viață și moarte și companiile cu putere financiară capabile să dea o mână de ajutor. Doar în baza parteneriatelor de CSR derulate anul acesta, Asociația Salvează o inimă a reușit să salveze viețile a zeci de copii și să aline suferința unor familii greu încercate.

În sprijinul copiilor aflați în situații medicale fără precedent s-au alăturat de-a lungul anilor zeci de companii, multe din domeniul medical, pharma, dar și al asigurărilor. Sute de copii au primit astfel, în cei 12 ani de activitate ai asociației, o șansă la tratamente salvatoare în străinătate.

Mi-am dorit foarte mult să găsesc o modalitate de a aduce aceste două lumi împreună și să contribui la salvarea unor suflete inocente. Să faci fundraising în România este în același timp antrenant și provocator. Fiecare companie are propriile sale valori și scopuri, găsirea celor care se potrivesc cu misiunea noastră a fost un proces complex, dar esențial. Drept dovadă, companiile care ni s-au alăturat într-un proiect ne-au rămas alături și în următoarele.”

,,Și eu sunt mamă și știu ce înseamnă să ai copilul bolnav, chiar dacă e vorba de o simplă răceală… Nu pot decât să îmi imaginez disperarea și neputința resimțite de părinții pe care am ales să îi sprijinim. Experiența anterioară într-o multinațională m-a ajutat să înțeleg valorile și nevoile oamenilor de business. Astfel, le vin în întâmpinare cu strategii ce se potrivesc cu obiectivele lor de CSR.

Colaborarea dintre ONG-uri și companii este esențială pentru o societate sănătoasă. Aceste parteneriate aduc beneficii atât pentru cei aflați în nevoie, cât și pentru companii, consolidând relațiile dintre sectorul non-profit și mediul de afaceri într-un efort comun de a face lumea un loc mai bun.

,,Știți, cu siguranță, povestea Ecaterinei Dima, fetița de numai 12 ani a părintelui Nicolae Dima din București, care a stat mai bine de o lună în comă profundă, din cauza unei tumori descoperite la cap. A fost unul dintre cele mai grave cazuri de care s-a îngrijit comunitatea ,,Salvează o inimă”.

Am avut de adunat o sumă colosală: 200.000 de euro. 3.667 de oameni au donat atunci din puținul lor, cu speranța că Ecaterina se va trezi. Am primit 18.014 de donații prin SMS, 59.061 de euro prin intermediul platformei online a asociației și am încheiat contracte de sponsorizare cu nu mai puțin de 20 de companii. Ei sunt de fapt cei care au salvat-o pe Ecaterina.”