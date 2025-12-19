Indiferent că ai nevoie de un spațiu pentru depozitare, de un spațiu logistic, de producție sau de un spațiu mixt, iată care sunt criteriile esențiale pe care să le ai în vedere.

Locația reprezintă un criteriu de bază în alegerea unei hale de închiriat în București. Deși se investește constant în dezvoltarea infrastructurii, capitala rămâne un oraș destul de aglomerat. Așadar, ai nevoie de un spațiu care să îți ofere acces facil către șoseaua de centură, autostradă, marile bulevarde sau chiar spre aeroport.

Principalele zone care oferă conexiuni bune și costuri mici sunt Ștefăneștii de Jos, Chitila, Mogoșoaia și Popești-Leordeni. De exemplu, CTPark Bucharest Chitila, situat pe șoseaua de centură din nord-vestul Bucureștiului, este una dintre cele mai bune locații pentru depozitare în România și oferă un potențial mare pentru dezvoltarea ulterioară.

Alegerea corectă a suprafeței necesare și a configurării spațiului depinde, în primul rând, de nevoile operaționale ale afacerii tale. În al doilea rând, există câteva aspecte pe care trebuie să le verifici cu atenție: înălțimea utilă, existența containerelor de descărcare-încărcare, structura și sarcina de încărcare a pardoselei, distanța dintre stâlpi, existența ușilor pentru acces auto, a rampelor de încărcare, precum și posibilitatea de a personaliza spațiul.

În ceea ce privește halele de închiriat din București, suprafața acestora variază între 300 și pană la peste 10.000 mp. Acestea pot să includă atât spații de depozitare, cât și spații separate pentru birouri.

Un alt criteriu esențial îl reprezintă caracteristicile tehnice. În funcție de specificul afacerii tale, vei avea nevoie de o hală cu o putere electrică extinsă, mai ales dacă folosești spațiul pentru producție, de un sistem performant de ventilație sau un sistem HVAC, încălzire în sezonul rece, podea rezistentă, rampe de andocare, sistem de sprinklere și detectoare de incendiu.

La fel de important este ca hala să respecte normele ISU și regulile urbanistice. De asemenea, verifică întotdeauna dacă există sisteme de supraveghere, iluminat exterior și personal de pază care monitorizează permanent zona respectivă.

Atunci când urmează să închiriezi o hală, chiria lunară reprezintă doar o parte din costurile totale. Alte costuri pe care trebuie să le analizezi sunt costurile cu utilitățile, costurile pentru lucrările de mentenanță, precum și costurile pentru eventuale amenajări sau adaptări ale spațiului. Există cazuri în care o hală cu o chirie mai mare este rentabilă dacă implică costuri operaționale mai mici sau reducerea timpului de transport.

Pentru identificarea unor soluții industriale sau logistice în București, Chitila sau Ștefănești, colaborarea cu Cushman & Wakefield Echinox poate oferi un avantaj semnificativ, datorită experienței agenției în evaluarea și selecția spațiilor moderne, poziționate strategic.

În concluzie, atunci când alegi o hală de închiriat în București, este important să ai în vedere obiectivele afacerii tale, precum și accesibilitatea locației alese, nivelul de siguranță, dotările tehnice și costurile totale. Atunci când analizezi cu atenție fiecare criteriu în parte, ai siguranța că vei lua o decizie corectă, care te va ajuta să îți dezvolți afacerea pe termen lung.