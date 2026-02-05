Creșterea nu este despre „mai multe tickete rezolvate”, ci despre o schimbare de mentalitate: tot mai multe business-uri au înțeles că o experiență coerentă pe telefon, e-mail, webchat și social media nu se poate construi cu instrumente disparate. O platformă Call Center omnichannel reduce fricțiunea internă (echipe, fluxuri, rapoarte) și îmbunătățește direct experiența clientului, pentru că fiecare interacțiune devine parte dintr-un istoric unitar, vizibil și măsurabil.

Un al doilea motor al creșterii a fost orientarea spre eficiență operațională. În ultimii ani, companiile au fost presate să facă mai mult cu aceleași resurse: să răspundă mai repede, să reducă timpii de așteptare și să păstreze calitatea. Aici, un soft de Call Center modern contează prin automatizări și rutări inteligente, care scad volumul de muncă repetitivă și cresc rata de rezolvare la prima interacțiune. Practic, tehnologia nu înlocuiește oamenii, ci le eliberează timpul pentru cazuri care au nevoie de empatie, decizie și context.

Din perspectivă de implementare, un criteriu tot mai important pentru România este timpul până la valoare. O aplicatie Call Center care se integrează ușor cu CRM-ul, cu tool-urile de ticketing și cu sistemele existente nu înseamnă doar comoditate, ci adoptare mai rapidă și o tranziție mai lină pentru echipe. În proiectele B2B, „cât de repede obținem un flux stabil și raportare corectă?” devine la fel de important ca lista de funcționalități.

“Nu în ultimul rând, piața a început să caute predictibilitate și control. Managerii vor să vadă, în timp real, ce se întâmplă: câte solicitări intră, unde apar blocaje, ce canale performează, ce agenți au nevoie de coaching, ce campanii generează presiune în suport. Daktela app folosită corect devine un instrument de management, nu doar o interfață de preluare a apelurilor, pentru că oferă vizibilitate și indicatori care pot ghida deciziile de business.” Declară Mihai Nica,

Pentru 2026, obiectivele țin de maturizarea acestei tranziții: mai multă automatizare, mai multă inteligență operațională și o experiență omnichannel tot mai fluidă. În mod natural, AI-ul va avea un rol central, dar accentul va rămâne pe utilizări pragmatice: sumarizarea conversațiilor, recomandări pentru agenți, clasificarea solicitărilor și suport pentru controlul calității. În paralel, companiile vor pune presiune pe integrare și guvernanță: securitate, drepturi de acces, audit, conformitate și o raportare care să fie relevantă pentru management, nu doar pentru echipa de suport.

În esență, mesajul pentru mediul B2B este simplu: Contact Center-ul nu mai este „un departament”. Este o infrastructură de relație cu piața. Iar companiile care tratează alegerea unei platforme ca Daktela ca pe o decizie strategică, nu ca pe o achiziție punctuală, sunt cele care vor câștiga în 2026 prin viteză, consistență și încredere.