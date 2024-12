Bursa românească se confruntă cu o scădere accelerată. Gabriel Biriș, analist fiscal, a explicat că situația actuală a dus la evaporarea a aproximativ 2 milioane de lei din fondurile de pensii administrate privat. Pierderile afectează direct peste 8 milioane de români, fiecare având acum cu 250 de lei mai puțin în conturi, din cauza scăderii randamentelor.

Acesta a avertizat că toate investițiile bursiere au fost afectate, inclusiv cele realizate de fondurile de pensii Pilon II, în care sunt implicate economiile angajaților din România.

Mâine o să mai scoată 1,7, poimâine o să mai scoată 1,7, cât avem rezerva? Câteva zeci. Cât poate să ţină? Maxim o lună. Era mult mai bine să se facă acum 5,1 ,5,2 ca oamenii să înţeleagă că votul are implicaţii inclusiv în buzunarul personal şi să se gândească mai bine ce să facă duminica”, a declarat Gabriel Biriş.

Pentru a preveni o depreciere rapidă a leului, Banca Națională a României (BNR) a fost forțată să intervină masiv, vânzând sume importante din rezerva valutară pentru a menține cursul euro sub pragul psihologic de 5 lei. Gabriel Biriș a avertizat că o astfel de intervenție nu poate fi sustenabilă pe termen lung și că ar fi fost mai bine dacă ajustările de curs s-ar fi făcut treptat, astfel încât alegătorii să înțeleagă implicațiile economice ale alegerilor.

Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a confirmat că 6 miliarde de euro au fost deja extrase din fondul de rezervă al statului pentru a gestiona criza, descriind situația ca fiind una critică, dar exprimând speranța că va putea fi depășită. Cu toate acestea, deficitul bugetar ar putea depăși 8,58% din PIB până la sfârșitul anului, mult peste ținta estimată, iar România ar putea intra în 2025 fără un buget aprobat.

„Și noi am scos din buffer, în momentul de față am scos o cantitate destul de însemnată de monedă, 6 miliarde de euro am scos din buffer. Este o perioadă pe care trebuie să o trecem cu bine”, a declarat Marcel Boloş.