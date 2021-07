Cristian Terheș, atac dur la adresa coaliției de guvernare: Actualul guvern PNL-USR este unul antinațional

Cristian Terheș a scris în cadrul postării respective că a fost în aeroportul Otopeni, pentru a merge în Bruxelles. Totuși, europarlamentarul a fost „șocat” când a văzut ghișeele de bilete ale companiei Tarom „pline de pliante privind munca în străinătate”.

„Sunt in aeroportul Otopeni, pentru ca ma duc pana la Bruxelles, si am fost socat sa vad ghiseele de bilete ale companiei Tarom pline de pliante privind munca „sezoniera” in strainatate, toate tiparite sub egida Ministerului Muncii, adica a lui Turcan.

Rolul acestui minister e sa faciliteze pastrarea si crearea de noi locuri de munca in Romania, nu sa exporte forta de munca ce ar putea aduce plus valoare in economia romaneasca. Inca o data se confirma ca actualul guvern PNL–USR este unul antinational, singura sa preocupare fiind cum sa faca strainii bani de pe spinarea romanilor”, a scris Cristian Terheș pe pagina sa de Facebook.

Cristian Terhes a apărat Ungaria în fața Parlamentului European

Anterior, europarlamentarul Cristian Terhes a explicat faptul că „educația e de competența statelor membre” iar „acuzațiile contra Ungariei sunt absurde” deoarece „ni se cere să votăm cu privire la o chestiune ce nu e de competența UE”.

„Parlamentul European incalca din nou tratatele UE, supunand la vot o rezolutie impotriva Ungariei pentru ca a adoptat o lege care, printre altele, interzice ideologia de gen in scoli sau care prevede ca mama e femeie si tatal e barbat.

Educatia, conform tratatelor UE, e de competenta statelor membre, prin urmare, nu doar ca acuzatiile contra Ungariei sunt absurde, dar ni se cere sa votam cu privire la o chestiune ce nu e de competenta UE. Impreuna cu colegii din ECR am propus o contra rezolutie care spune exact aceste lucruri.

Cum poate Ciolos, USRPLUS si grupul Renew Europe predica respectarea statului de drept in UE cand ei sunt primii care cer sa se voteze pe ceva ce nu e de competenta UE? Evident, voi vota impotriva acestei rezolutii absurde contra Ungariei”, a scris europarlamentarul pe Facebook.

