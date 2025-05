Potrivit lui Cristian Terheș, aceste negocieri s-au desfășurat direct între cei doi, prin mesaje SMS, fără transparență și fără implicarea instituțională corespunzătoare.

Cazul, devenit cunoscut în presă sub denumirea de „Phizergate”, a izbucnit în aprilie 2021, după ce Albert Bourla a declarat, într-un interviu pentru New York Times, că a schimbat în mod regulat mesaje cu Ursula von der Leyen despre achizițiile masive de vaccinuri Pfizer de către Uniunea Europeană. În urma acestui interviu, publicația americană a solicitat Comisiei Europene să pună la dispoziție copiile acestor mesaje. Comisia a refuzat cererea, fapt ce a stârnit controverse și a atras atenția mass-mediei și a instituțiilor europene.

În mesajul său, Cristian Terheș amintește că refuzul Comisiei Europene de a furniza aceste informații a determinat intervenția Ombudsman-ului european. După o investigație, Ombudsman-ul a concluzionat că Ursula von der Leyen a comis administrare defectuoasă („maladministration”) prin refuzul de a comunica datele cerute.

Terheș subliniază că încă din 2021, de la deschiderea anchetei de către Ombudsman, a introdus constant amendamente în raportul privind activitatea acestei instituții, solicitând Comisiei Europene să publice mesajele respective. Acesta consideră că lipsa de transparență reprezintă o gravă problemă instituțională, cu implicații asupra încrederii cetățenilor în Uniunea Europeană.

În februarie 2022, europarlamentarul a organizat o conferință de presă alături de mai mulți colegi, în care a cerut demisia imediată a Ursulei von der Leyen pentru refuzul de a furniza aceste informații. Cu un an mai târziu, în februarie 2023, New York Times a decis să dea în judecată Comisia Europeană la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, pe fondul refuzului prelungit de a publica mesajele.

În încheierea mesajului de pe Facebook, Terheș afirmă că urmează să se vadă care va fi decizia CJUE privind legalitatea acțiunilor Ursulei von der Leyen.

„Din 2021, de când Ombudsman-ului european a pornit această investigație, constant am introdus amendamente în raportul privind activitatea acestei instituții în care am cerut Comisiei Europene să publice aceste mesaje. În februarie 2022 am ținut o conferință de presă împreună cu câțiva colegi în care am solicitat demisia de îndată a Ursulei von der Leyen pentru lipsa de transparență de care a dat dovadă.

În februarie 2023, ca urmare a refuzului continuu al Ursulei von der Leyen de a publica respectivele mesaje, NY Times a dat în judecată Comisia Europeană la CJUE. Rămâne de văzut care va fi soluția curții azi”, a conchis Terheș.