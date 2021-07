Cristian Terhes apără Ungaria în fața Parlamentului European: Acuzațiile sunt absurde. Încalcă din nou tratatele UE

Europarlamentarul Cristian Terhes a explicat faptul că „educația e de competența statelor membre” iar „acuzațiile contra Ungariei sunt absurde” deoarece „ni se cere să votăm cu privire la o chestiune ce nu e de competența UE”.

„Parlamentul European incalca din nou tratatele UE, supunand la vot o rezolutie impotriva Ungariei pentru ca a adoptat o lege care, printre altele, interzice ideologia de gen in scoli sau care prevede ca mama e femeie si tatal e barbat.

Educatia, conform tratatelor UE, e de competenta statelor membre, prin urmare, nu doar ca acuzatiile contra Ungariei sunt absurde, dar ni se cere sa votam cu privire la o chestiune ce nu e de competenta UE. Impreuna cu colegii din ECR am propus o contra rezolutie care spune exact aceste lucruri.

Cum poate Ciolos, USRPLUS si grupul Renew Europe predica respectarea statului de drept in UE cand ei sunt primii care cer sa se voteze pe ceva ce nu e de competenta UE? Evident, voi vota impotriva acestei rezolutii absurde contra Ungariei”, a scris europarlamentarul pe Facebook.

Cristian Terheș: Gândacii au mai multe drepturi ca oamenii

Anterior, europarlamentarul PNTCD a susținut într-un mesaj postat pe pagina sa de socializare că raportul Matic „conține prevederi și recomandări care, dacă sunt implementate la nivelul UE, efectiv condamnă la moarte țările Uniunii Europene.”

„In Parlamentul European se voteaza raportul „privind situatia drepturilor sexuale si reproductive din UE, in contextul sanatatii femeii”, numit pe scurt „raportul Matic” (de la autorul acestuia, croatul socialist Predrag Fred Matic). Chiar daca titlul acestui raport, la prima vedere, suna pozitiv, in fapt, raportul contine prevederi si recomandari care, daca sunt implementate la nivelul UE, efectiv condamna la moarte tarile Uniunii Europene. Pe scurt, conform raportului Matic:

– dreptul la avort devine un drept fundamental absolut, ce va fi si finantat din fondurile UE;

– inclusiv barbatii pot naste copii (nu e gluma);

– se reneaga dreptul la libertatea de constiinta al personalului medical de a nu face avorturi sau alte asemenea operatiuni medicale;

– mai sunt si alte prevederi aberante, asupra carora voi reveni in detaliu.

Dincolo de toate cele mentionate, raportul Matic incalca Tratatul, care prevede explicit ca domeniul sanatatii e de competenta statelor membre. Evident, acest argument nu conteaza pentru neomarxistii din Parlamentul European, gen grupul Renew (USRPLUS), care vor sa distruga statele nationale iar intreaga UE sa fie preluata de o mana de birocrati ce nu sunt alesi de cineva si nu dau socoteala nimanui.

In concluzie, in opinia elitei europene, gandacii (pentru protejarea carora s-au oprit finantari de autostrazi in Romania) sau pasarile de casa au mai multe drepturi decat oamenii din UE. Sunt la Bruxelles si voi reveni cu detalii pe tema raportului Matic”, a scris acesta pe Facebook.

