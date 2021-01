Cristian Ghinea, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, a declarat că banii de la Uniunea Europeană care vor fi alocaţi României prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă “nu sunt fonduri europene obişnuite, nu merg pe regulamentele de coeziune”.

“Două precizări foarte, foarte importante, pentru că sunt unele neînţelegeri: banii din PNRR nu sunt fonduri europene obişnuite, nu merg pe regulamentele de coeziune. Nu ne obligă nimeni să facem sisteme complicate, să trimitem facturi la Bruxelles. Tot ce trebuie să facem este să ne propunem nişte reforme, nişte ţinte bianuale, pe care le raportăm de două ori pe an la Comisie, şi luăm banii pe ele”, a declarat Cristian Ghinea.

Ghinea a decis crearea a 10 grupuri de lucru pe diverse domenii

“De săptămâna viitoare, în fiecare zi vor avea loc grupuri de lucru la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene. Ieri am numit un nou coordonator din partea ministerului al programului, se numeşte Nicolae Toderaş, din cadrul departamentului Programare. Secretarul de stat Marius Vasiliu va coordona şi el acest program. Cele 10 grupuri de lucru pe care le-am convenit astăzi, împreună cu restul guvernului, sunt: transport, 2 – mediu, schimbări climatice, energie, eficienţă energetică, 3 – dezvoltarea localităţilor urbane, 4 – agricultură şi dezvoltare rurală, 5 – sănătate, 6 – educaţie, 7 – mediu de afaceri, antreprenoriat, 8 – cercetare, inovare, digitalizare, 9 – îmbunătăţirea fondului construit, 10 – rezilienţă, situaţii de criză”, a precizat Ghinea.

Un sistem de management pentru PNRR.

“Modul în care ne organizăm noi sistemul acasă este complet decizia noastră naţională. De aceea, vom propune un sistem de management foarte, foarte simplu. Legătura cu bugetul de stat trebuie să fie directă. Vrem să vedem ce proiecte sunt mature în ministere şi să le dăm direct drumul, deci nu va mai fi un proces din ăsta în care lansăm call-uri, evaluăm proiectele timp de luni de zile, nu, dacă sunt proiecte mature şi bine legate de reforme în ministere, le putem începe imediat”, a explicat Ghinea.

Va avea loc un proces de revizuire

“O precizare importantă, putem începe să finanţăm şi proiecte care se derulează, deja, de anul trecut, în administraţia atât centrală, cât şi locală. Vom face un proces de revizuire a proiectelor care au fost incluse în prima formă din PNRR, să vedem dacă respectă aceste criterii pe care tocmai le-am spus. Nu sunt bani europeni obişnuiţi, sunt bani care, pe de o parte, au o flexibilitate extraordinară, poţi să pui acolo ce vrei tu ca guvern, cu condiţia de a avea o logică de reformă, de schimbare, nu sunt doar investiţii, dar, pe de altă parte, vin cu o constrângere extraordinară, trebuie angajate sumele până în 2022 – 70% – şi trebuie terminate proiectele până în 2026, nu mai există posibilităţi de: hai să mai continuăm, hai să fazăm şi aşa mai departe”, a punctat Ghinea.

Ghinea: Vom prioritiza acele proiecte care pot să înceapă imediat

“De asta este foarte important şi am ţinut să avem consens în Guvern, să avem toată lumea la masă în această lună de foc care urmează, februarie, pentru că ce punem acum în PNRR este bun pus şi nu vrem să ajungem în situaţia în care punem ceva şi apoi să ne dăm seama că nu se poate finaliza până în 2026. Vom cere sub semnătură, către toţi cei care propun proiecte, etapele de implementare, astfel încât să ne asumăm toţi cei care propunem, şi ministerele, şi ministerul pe care îl conduc, şi Guvernul ca atare şi administraţia locală, care vine cu idei, să ne asumăm sub semnătură faptul că se finalizează. (…)

Vom prioritiza acele proiecte care pot să înceapă imediat. Şi, pentru că avem aceste constrângeri bugetare, deci, să preluăm acele proiecte care erau până acum pe bani naţionali, să le mutăm pe PNRR, astfel încât să degrevăm şi bugetul de o presiune suplimentară”, a mai declarat Ghinea