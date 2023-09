Un număr impresionant de magistrați s-au pensionat pentru că pensia lor este mai mare decât ultimul salariu în plată. De aceea, în curând, va crește vârsta de pensionare pentru ei. Anunțul a fost făcut, duminică seară, de către ministrul Justiției, Alina Gorghiu.

În cadrul acelui interviu, ea a fost întrebată dacă va fi schimbată legislația. Astfel încât, dacă magistrații nu au împlinit o anumită vârstă, să nu fie lăsați să plece din sistemul judiciar. La această întrebare, Alina Gorghiu a răspuns:

„Se schimbă acum, se schimbă acum. Discuția a fost tranșată, se crește această vârstă de pensionare a magistraților, ceea ce e un lucru sănătos, pentru că au o experiență extraordinară la vârsta aceea pe care cert vor trebui s-o întoarcă în soluții echilibrate și corecte. Și dânșii au acceptat că pensiile nu au cum să fie mai mari decât salariile în plată.

Sigur că această discuție nu se poată cu o categorie care are toate drepturile pentru că nu prea are drepturi. Dacă te uiți la toate interdicțiile și incompatibilitățile pe care le are un magistrat, magistratul din România nu mai are voie să facă nimic altceva. (…) Magistratura e o profesie de vocație și cred că trebuie să redeschidem apetitul tinerilor pentru aceste profesii.”