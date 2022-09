Marcel Ciolacu clarifică majorarea pensiilor: Trebuie intervenit în nivelul de trai

Așadar, liderul social-democrat a amintit de faptul că „trebuie intervenit în nivelul de trai al românului ca să trecem această perioadă”.

„Marius Budăi a spus exact proiectul PSD. E normal pentru că cu acel proiect mergem în coaliţie. Ieri am lămurit şi eu şi premierul, că nu am anunţat nici eu nici premierul o cifră clară. Ce am anunţat împreună este o necesitate ca pensiile să fie crescute, fiindcă trebuie intervenit în nivelul de trai al românului ca să trecem această perioadă.

Haideţi să vedem de la Finanţe. Sunt veşti destul de bune. M-am uitat peste cifrele de finanţe şi la colectare. Repet. Au reuşit acolo ANAF şi ministrul de Finanţe să facă o echipă bună”, a declarat Marcel Ciolacu.

De asemenea, acesta a vorbit și despre reforma sistemului de pensii asumată prin PNRR şi despre renforma pensiilor speciale.

„Eu îmi doresc ca acel procent să dispară din PNRR. Categoric. Nu există niciunde în lume acest lucru. La pensiile speciale trebuie impozitate. Este progresivă, în funcţie de venituri. Nu depăşesc pensiile militarilor o regulă şi să nu uităm totuşi ce importanţă are Armata”, a completat președintele PSD.

Ciucă și Ciolacu: Important e că vedem această necesitate, de a fi pensiile majorate

Liderii PSD și PNL, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, au declarat ieri că majorarea pensiilor în 2023 este o necesitate. Ei au evitat să înainteze un procent de majorare, susținând că încă nu există proiecția bugetului pentru anul viitor.

„Important e că atât eu, cât și domnul prim-ministru, vedem această necesitate, de a fi pensiile majorate. Mai mult, cred că ar trebui, domnule prim-ministru, primul an de mult timp să începem discuția și să intrăm cu legea bugetului în Parlament din luna noiembrie, astfel încât să fie un semnal clar de stabilitate și predictibilitate și vom veni, sunt ferm convins, cu toate aceste lucruri”, a declarat Marcel Ciolacu.

La rândul său, liderul PNL, premierul Nicolae Ciucă, a spus că a discutat subiectul cu Marcel Ciolacu, dar și în guvern pentru a avea date concrete despre proiecția bugetului pentru anul 2023.

„Am discutat cu ministrul de Finanțe și în luna octombrie vom avea în primă analiză proiectul de buget pentru 2023, urmând ca în noiembrie să fie înaintat Parlamentului pentru aprobare. Ne dorim să ne asumăm angajamentul ca în noiembrie să avem bugetul aprobat. Nu am făcut simulările. Dacă nu avem cifrele…”, a declarat premierul.

Liderul PSD a declarat că decizia despre procentul de majorare va fi luată în coaliție: „Nici eu, nici domnul prim-ministru nu am înaintat niciun procent. Asta nu înseamnă că nici eu, nici domnul prim-ministru nu cunoaștem foarte bine cine a înaintat. Decizia, totuși, o să fie la domnul prim-ministru, la mine și la domnul Kelemen Hunor”.

Ciucă a afirmat că va fi „o decizie responsabilă”: „Nu vrem să lansăm cifre care nu se siusțin pe date din buget.”