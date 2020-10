Luând în considerare condițiile speciale ale anului 2020, Mercer Marsh Benefits a realizat și Mercer Special Survey Romania – un studiu dedicat impactului COVID-19 asupra practicilor companiilor în ceea ce privește compensațiile și beneficiile.

PHARMA și IT rămân principalele domenii din România în care veniturile angajaților sunt peste media pieței generale.

CLUJ este, pentru al doilea an consecutiv, orașul din România în care angajații sunt cel mai bine plătiți (+10% față de media pieței generale).

În 2020, companiile s-au orientat către traininguri, bonusurile pentru recomandări și asigurări de sănătate. Acestea sunt principalele tipuri de beneficii, care au crescut ca pondere în totalul companiilor.

1 din 10 angajatori ia în calcul reduceri de personal în acest an.

15% dintre organizații consideră ca munca de acasă a crescut productivitatea angajaților.

Care sunt domeniile cu cel mai bine plătiți angajați?

Studiul analizează salariul mediu din fiecare sector de activitate pe care îl raportează la nivelul pieței generale. Topul pe domenii este similar, ca ierarhie, cu cel consemnat în anul 2019, dar remarcăm consolidarea pe zona pharma, cu un nivel al remunerațiilor cu 26% peste media pieței.

“Pe lângă faptul că, în acest an, Pharma a fost printre domeniile care au crescut ca volum de business, un aspect particular poziționează această industrie în topul celor mai bine plătite din România: rolurile ocupate de medicii specialiști ridică mult media acestei industrii” explică Ana-Maria Gheorghe, Mercer Marsh Benefits, Talent Information Solution Leader, Romania.

Locul secund în top este ocupat de IT. Angajații din acest domeniu au venituri care depășesc cu 17% media pieței generale. În principal, pozitiile în legătură cu dezvoltarea de software, arhitectură și analiză de sistem, determină acest nivel peste medie.

TOP 10 Industrii – venituri raportate la media pieței generale:

PHARMA +26% IT +17% SSC/ BPO +13% AGRICULTURĂ +8% ENERGIE +6% BUNURI DE CONSUM +2% LOGISTICĂ -2% PRODUCȚIE -3% TRANSPORT -4% RETAIL -12%

Care sunt departamentele din cadrul organizațiilor în care se câștigă cel mai bine?

Tot din perspectiva comparației cu nivelul veniturilor medii calculate la nivelul pieței, anul 2020 vine cu o ierarhie similară a celor mai bine plătite joburi. Astfel, cele mai bine plătite sunt pozițiile din departamente precum: IT (+22% față de media pieței), Management de proiecte (+17%), Corporate Affairs (+9%), Financiar (+7%). La polul opus, posturile din următoarele zone consemnează o medie a veniturilor sub media pieței generale: producție (-7%), relații cu clienții (-7%), distribuție (-5%).

Unde sunt cel mai bine plătiți angajați din România?

Pentru al doilea an consecutiv, Cluj rămâne lider al topului orașelor în care angajații câștigă cel mai bine. Potrivit studiului, angajații din Cluj câștigă cu 10% mai mult decât media pieței generale. Locul secund este ocupat de București, angajații de aici câștigă cu 4% peste medie. Podiumul este completat de Ploiești (+1% față de media generală).

La nivel național, în 2020, cresterea reală a pieței salariale în toate industriile a fost de 6% (raportat la anul precedent). Pentru 2021 companiile anticipează o creștere medie de 5%.

Cum au evoluat beneficiile acordate de companii, în ultimii 3 ani?

Asigurările private de sănătate, trainingurile și bonusurile pentru recomandări au fost principalele beneficii care au consemnat creșteri (din perspectiva numărului de companii care le acordă) față de anul 2020, potrivit studiului.

Silvia Dumitrescu, Manager, Mercer Marsh Benefits Romania: Anul 2020 este un an atipic și din perspectiva beneficiilor acordate de companii. Odată cu trecerea către work from home, organizațiile s-au reorientat către zona trainingurilor online. 94% dintre cele peste 400 de companii care ne-au transmis date acordă acest tip de beneficiu. Asigurările private de sănătate își continuă tendința de creștere pentru al 5-lea an consecutiv. Preocuparea companiilor pentru acest beneficiu este firească în actualul context. În plus, angajatorii au avut la dispoziție noi produse de asigurare, inclusiv cu acoperire COVID-19. Într-un context sanitar critic și în condiții economice dificile, este esențial pentru companii să aleagă implementarea unui program de beneficii optimizat cu sprijinul specialiștilor”.

Studiul TRS Special Edition sintetizează răspunsurile primite de la 109 organizații participante. Acestea au cifra de afaceri cuprinsă între 25-50 milioane EUR. Industriile relevante din care fac parte companiile care au răspuns: producție (24%), bunuri de consum (24%), IT (8%), energie (6%).

Din perspectiva impactului crizei sanitare COVID-19 în structura și tipul beneficiilor pe care companiile le acordă, remarcăm creșterea preocupării în zona asigurărilor de viață și sănătate.

Care este intenția companiilor de a modifica politica de beneficii, în contextul COVID-19?

Practici generale: intenții de angajare și scăderi de personal

1 din 10 companii plănuiește să-și diminueze numărul de personal. Dintre acestea, 30% se îndreaptă cu această măsură către departamentele din zona de vânzări, în timp ce 30% către zona de producție.

54% dintre organizații și-au schimbat planurile în legătură cu noi angajări în acest an, urmare a COVID-19

70% dintre organizații au înghețat pentru anul 2020 procedurile de noi angajări urmare a crizei sanitare COVID-19, pe o perioada determinată.

41% dintre organizații au înghețat pe o perioadă nedefinită angajările sau până la atingerea unor parametri (ex. un anumit nivel al vânzărilor).

Abordarea în ceea ce privește lucrul de acasă

Implementarea modului de lucru de acasă a necesitat un efort suplimentar din partea organizațiilor. 6 din 10 companii nu aveau un sistem de tip work-from-home implementat și a fost nevoie să găsească soluții rapide de implementare. Acestea, au implementat work-from-home ca răspuns la criza sanitară COVID-19.

În plus, 6% dintre organizații oferă angajațiilor compensații pentru costurile legate cu work-from-home în timp ce 6 din 10 organizații oferă alt tip de sprijin pentru buna derulare a activității de la distanță. În plus, 15% dintre organizații au concluzionat că munca de acasă a crescut nivelul productivității angajaților.

Ce oferă companiile pentru angajații care lucrează de acasă?