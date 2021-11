Klaus Iohannis este departe de a dormi liniștit. Președintele României a aflat, în direct, de la Liviu Dragnea, că unul dintre cele mai cumplite coșmaruri ale sale este departe de a se fi încheiat. Asta pentru că fostul șef al PSD a vorbit despre suspendarea din funcție a lui Klaus Iohannis.

În opinia lui Liviu Dragnea, în actuala criză, suspendarea președintelui Iohannis înseamnă că „tăiam raul de la rădăcină. Acesta a dezvăluit și motivul pentru care șeful statului nu a fost suspendat după 2017, atunci când PSD era condus de Liviu Dragnea.

„Tăriceanu nu a vrut să-l suspende. Eu am vrut să-l suspendăm pe Iohannis înainte de a se formă guvernul. Nu pot să știu motivele reale. S-a ajuns în situația în care a făcut guvernul după anul nou. Din fericire, în această țară orice se poate rezolva, încă. Potențialul pe care îl are România este inimaginabil. Ni se spune de 20 de ani că România e țară săracă, că românii sunt hoți, corupți, că trebuie să stea cu capul plecat și că trebuie să le dăm la străini tot. Încă se mai poate, România încă e bogată”, a arătat fostul șef al PSD.

Liviu Dragnea a dat de pământ cu guvernarea PSD-PNL

În context, fostul lider PSD a criticat dur alianța pe care au făcut-o PSD și PNL pentru a guverna. El s-a declarat dezamăgit de Gabriela Firea a acceptat să facă parte din noul Guvern Ciucă. Mai mult, Dragnea a atacat puternic componența noului Executiv, subliniind că „epoleții sunt la vedere de la primul ministru Ciuca și până la Vasile Dîncu”.

„Eu am postat în ultimele zile despre această „alianța a rușinii” pentru că cele două partide și-au înșelat alegătorii atunci când au fost în campania electorală. Mă refer la faptul că acest guvern nu este făcut pentru a salva România, așa am înțeles că a zis PSD-ul, ei nu ar fi intrat la guvernare dar au intrat obligați de conștiința lor să salveze România. Au intrat pentru că așa au avut comandă, se va vedea în perioada următoare. Au făcut un minister pentru doamna Firea pentru că nu avea loc în celelalte ministere. Faptul că doamna Firea a acceptat așa ceva, pe mine m-a dezamăgit”, a spus Liviu Dragnea.

Epoleții au intrat în Guvern

Acesta a punctat faptul că „epoleții” au intrat în Guvern din momentul în care a fost încarcerat la Rahova. Din acel moment, a arătat Dragnea, a fost liber total la guvernare pentru Serviciile Secrete.

„Au intrat cu bocancii după ce a făcut Orban Guvernul și nu au ieșit nici în ziua de astăzi. Mai schimbă dintre ei, are prea puțînă importantă. Calea le este arătată, mersul este dictat, măsurile le primesc în plic. Nu există niciun fel de posibilitate că acest Guvern să greșească să ia vreo măsură care să renască economia României și să renască speranța in această țară. Epoletii sunt la vedere de la primul ministru Ciucă și până la Vasile Dîncu. Când răspunzi la comenzi din partea Serviciilor nu mai are nicio importantă dacă ai vreun fel de grad”, a spus Dragnea la Realitatea PLUS.