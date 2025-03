Noua înșelăciune semnalizată de ANAF

Noua înșelăciune semnalizată de ANAF. Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) atrage atenția contribuabililor asupra unor mesaje SMS false, trimise în numele instituției, prin care se afirmă că ANAF a poprit conturile contribuabililor și li se furnizează un link de acces.

„Conturile dumneavoastră vor fi blocate”, scrie în mesajul pe care unele persoane l-au primit, aparent din partea Fiscului.

Sursa citată recomandă să ignorați aceste mesaje și să le ștergeți, evitând accesarea link-urilor sau completarea informațiilor solicitate în cadrul acestora.

„Aceste mesaje NU sunt emise de ANAF și urmăresc să obțină datele personale si financiare ale destinatarilor!”, a precizat instituția.

ANAF a reamintit contribuabililor câteva aspecte esențiale, printre care:

că interacționează cu contribuabilii fie prin Spațiul Privat Virtual (SPV), platforma oficială securizată, fie prin Poșta Română, cu confirmare de primire;

că nu solicită informații personale sau financiare prin SMS sau adrese de e-mail neoficiale.

Sursa citată a mai menționat că, pentru informații fiscale de natură generală, contribuabilii pot contacta call center-ul ANAF la numărul 031.40.39.160.

Bărbat din Arad, înșelat de un escroc care pretindea că ar fi director în cadrul Fiscului

Aceasta nu este însă singura metodă de înșelăciune în numele ANAF semnalată recent. Amintim că o persoană din Arad a pierdut aproape 40.000 de lei în urma unei escrocherii. Aceasta a fost înșelată printr-o metodă frauduloasă între noiembrie 2024 și 10 ianuarie 2025, perioadă în care a rămas fără bani. Inculpatul este cercetat pentru comiterea infracțiunii de înșelăciune în formă continuată.

Persoana aflată sub anchetă pentru această infracțiune a pretins că este director al ANAF sau ofițer sub acoperire al MAI. În cadrul acestei escrocherii, inculpatul, care a fost reținut de autorități, a aplicat o amendă unui cetățean din Arad, în valoare de 20.000 de lei. În plus, inculpatul a solicitat și alte sume de bani de la persoana vătămată, respectiv:

8.200 de lei pentru obținerea unei licențe de transport persoane;

11.100 de lei ca avans pentru vânzarea unor terenuri confiscate de ANAF.

Aceste sume au fost transferate în contul bancar al inculpatului. Pe 27 februarie 2025, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile.

„În fapt s-a reținut că inculpatul, în datele de 21.11.2024, 09.12.2024 și 10.01.2025, în considerarea aceleiași rezoluții infracționale, a indus-o în eroare pe persoana vătămată T.I, folosindu-se de calitatea mincinoasă de director al ANAF/ofițer sub acoperire MAI, sens în care i-a solicitat acesteia sumele de 20.000 de lei cu titlu de plată sancțiune contravențională, 8.200 de lei cu titlu de procurare licență de transport persoane și suma de 11.100 de lei cu titlu de avans vânzare terenuri confiscate de către ANAF, sume virate efectiv în contul bancar deținut de către inculpat (trei acte materiale continuate)”, a transmis Agerpres.ro.

Sursa citată a mai precizat că „prin încheierea Judecătorului de drepturi și libertăți nr. 17/27.02.2025 s-a dispus luarea măsurii controlului judiciar față de inculpat pe o perioadă de 60 de zile”.