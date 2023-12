Peștele este unul dintre alimentele cele mai apreciate atunci când vine vorba de diete. Conținând uleiuri sănătoase Omega 3 și fier, are o serie de beneficii pentru corpurile noastre. Trebuie însă să fim foarte atenți ce specii consumăm, deoarece unele pot fi foarte periculoase. Și asta din cauza conținutului de mercur.

În multe țări din Europa, există o preocupare în ceea ce privește conținutul de mercur în alimente, mai ales la pește. Animalele acvatice, în special, au tendința de a acumula concentrații mai mari de mercur din mediul înconjurător. Prin urmare, consumul excesiv al acestor specii poate dăuna sănătății.

Fructele de mare sunt considerate principala sursă de mercur. Specialiștii în nutriție recomandă consumarea acestor preparate în cantități mici, pentru a evita probleme de sănătate.

Ce este mercurul

Mercurul este un element natural prezent în sol, aer, apă și alimente. Nivelul acestuia poate varia în funcție de activitățile umane, precum arderea combustibililor fosili sau extracția de aur.

Forma predominantă a mercurului în natură se numește metilmercur. Acesta poate provoca simptome precum dificultăți în vorbire, auz sau vedere, amorțeală musculară și probleme psihologice.

Peștii cu conținut ridicat de mercur

Potrivit Better Health Channel, printre speciile de pești cu cel mai ridicat conținut de mercur se numără calcanul, rechinul, barramundi, peștele spadă, peștele pion roșu, rexea solandri, tonul roșu sudic și mihalțul de mare.

Pentru a reduce expunerea la mercur, se recomandă consumul de pești cu conținut scăzut de mercur. Câteva exemple ar fi: somonul și tonul la conservă, sau crustacee precum stridiile, creveții și homarii.

O alternativă este și uleiul de pește, bogat în acizi grași omega 3, reprezintă, scrie medicool.ro.

În general, organismul uman poate elimina mercurul în timp. Riscul de intoxicație apare numai în cazurile în care se consumă excesiv și regulat un pește cu conținut ridicat de mercur, pe parcursul mai multor luni.

Pangasius, un alt pește extrem de periculos

Cu această ocazie, amintim de un alt pește care poate fi periculos pentru consum, și anume pangasius. Acesta este un experiment genetic al cercetătorilor chinezi.

Ei au constatat că peștele are o toleranță extrem de crescută la toxinele prezente în apă. Acestui pește i se mai spune și „peștele-sanitar”, tocmai din acest motiv.

Pangasiusul este ieftin, nu are oase şi nici nu prea are gust şi miros pregnant de peşte. Tocmai de aceea, foarte mulți români preferă să îl cumpere. Nu are oase, se consumă foarte ușor.

Este extrem de ieftin spre deosebire de alte tipuri de pește. Totodată, nu lasă același miros neplăcut precum peștele normal. Mai multe puteți citi aici.