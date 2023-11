Peștele pangasius, pe lista cauzelor tragediei de la Spitalul Murgeni

Zicala „ieftin și bun” nu se potrivește de data asta. Tragedia de la Spitalul de Psihiatrie de la Murgeni a atras atenția asupra comercializării în magazinele din România a peștelui pangasius. Un pește ieftin, dar cu un grad ridicat de toxicitate.

În statele din vest a fost interzis. Astfel de decizii au fost luate de retaileri din Italia sau Belgia, spre exemplu, încă din 2017, potrivit IntraFish.

Așa cum se poate constata zi de zi în magazinele de profil, peștele pangasius este vândut cu 30 lei/kg în România.

Moartea celor trei pacienți de la Spitalul Murgeni s-a produs după ce au primit alimente în cadrul unor pomeni oferite de Mănăstirea Florești.

În total, 30 de persoane au ajuns la spital cu simptome specifice unei toxiinfecții alimentare. Cauza este legată de consumul de preparate din pește Pangasius – ciorbă, pește prăjit, pilaf, pâine și colaci.

Aproximativ 140 de persoane au consumat hrana pregătită la mănăstire, deoarece este un obicei să primească pomană, conform declarațiilor reprezentanților spitalului.

Potrivit primelor rezultate ale autopsiei, se pare că decesele ar fi fost cauzate de pesticide, conform informațiilor de la Observatornews.ro.

“La momentul actual, probele exclud nitriţii, nitraţii. Exclud alcooli”, a transmis Diana Bulgariu, reprezentant al IML.

O anchetă este în curs de desfășurare. Probele sunt preluate de către Direcția de Sănătate Publică Vaslui. Autoritățile vor să stabilească care e substanța care a generat decesele și îmbolnăvirile celorlalți 30 de pacienți.

Peștele Pangasius a apărut după un experiment genetic

Puțini sunt cei care cunosc pericolele la care se supun când îl consumă. Peștele pangasius este un experiment genetic al cercetătorilor chinezi. Aceștia au constatat că peștele are o toleranță extrem de crescută la toxinele prezente în apă. Acestui pește i se mai spune și „peștele-sanitar”, tocmai din acest motiv.

Pangasiusul este ieftin, nu are oase şi nici nu prea are gust şi miros pregnant de peşte. Tocmai de aceea, foarte mulți români preferă să îl cumpere. Nu are oase, se consumă foarte ușor. Este extrem de ieftin spre deosebire de alte tipuri de pește. Totodată, nu lasă același miros neplăcut precum peștele normal.

Pangasius este o specie de pește hibrid. El provine din apele Vietnamului. Mai exact din fluviul Mekong, cel mai poluat din zonă din cauza numeroaselor fabrici din apropierea acestuia. Toate deșeurile de la aceste uzine ajung frecvent în apă.

Pangasiusul are o toleranţă extrem de crescută la toxinele prezente în apa cu pricina şi, mai mult, se hrăneşte cu acestea, în aşa fel încât curăţă apa de toate relele.

Zvonurile din presa străină spun că cererea de Pangasius a devenit atât de mare încât s-a apelat la injectarea cu hormoni proveniţi din urină deshidratată, pentru că în urma acestui proces s-a constatat că peştii cresc mai repede şi au carnea mai pufoasă. În ceea ce privește componentele Pangasiusului, un studiu a arătat că peștele pangasius conține niveluri crescute de mercur.