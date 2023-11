Peștele Pangasius a apărut după un experiment genetic

Peștele pangasius este un experiment genetic al cercetătorilor chinezi. Aceștia au constatat că peștele are o toleranță extrem de crescută la toxinele prezente în apă. Acestui pește i se mai spune și „peștele-sanitar”, tocmai din acest motiv.

Pangasiusul este ieftin, nu are oase şi nici nu prea are gust şi miros pregnant de peşte. Tocmai de aceea, foarte mulți români preferă să îl cumpere. Nu are oase, se consumă foarte ușor. Este extrem de ieftin spre deosebire de alte tipuri de pește. Totodată, nu lasă același miros neplăcut precum peștele normal.

Pangasius este o specie de pește hibrid. El provine din apele Vietnamului. Mai exact din fluviul Mekong, cel mai poluat din zonă din cauza numeroaselor fabrici din apropierea acestuia. Toate deșeurile de la aceste uzine ajung frecvent în apă.

Pangasiusul are o toleranţă extrem de crescută la toxinele prezente în apa cu pricina şi, mai mult, se hrăneşte cu acestea, în aşa fel încât curăţă apa de toate relele.

Zvonurile din presa străină spun că cererea de Pangasius a devenit atât de mare încât s-a apelat la injectarea cu hormoni proveniţi din urină deshidratată, pentru că în urma acestui proces s-a constatat că peştii cresc mai repede şi au carnea mai pufoasă. În ceea ce privește componentele Pangasiusului, un studiu a arătat că peștele pangasius conține niveluri crescute de mercur.

De menționat este faptul că mercurul este un real pericol pentru organism fiind un metal greu asociat cu riscul crescut de cancer, boli de inimă, anomalii psihice și chiar și orbire.

140 de oameni au ajuns la spital la Vaslui. Trei au murit

După cum se știe, Mănăstirea Florești din județul Vaslui se află în centrul unui scandal. Trei persoane au murit după o pomană făcută de Mănăstirea Florești. Alte 140 de persoane au ajuns la spital. Starețul a susținut că nenorocirea nu are nici o legătură cu masa gătită de măicuțe.

Au avut pe masă ciorbă de perișoare de pește și pește pangasius. Mâncarea a fost servită și de călugărițele mănăstirii, a spus starețul lăcașului de cult.

Măicuțele de la Mănăstirea Florești au gătit pentru enoriași. Potrivit unor surse locale, pacienții au primit conserve de pește la cină, oferite de spital. Părintele Iezechel, starețul Mănăstirii Florești, a confirmat pentru Vremea Nouă că meniul servit pacienților a fost consumat și de membrii mănăstirii, fără ca aceștia să prezinte semne de boală.