Conflictul dintre Rusia și Ucraina degenerează total! Situația e critică: ”Să se aștepte la ce este mai rău”

Sursa: Dreamstime

Președintele Comisiei de Apărare a Comunelor din Marea Britanie, Tobias Ellwood, a declarat în legătură cu intensificarea conflictului din Estul Europei că ”Mă tem că o invazie a forțelor ruse este inevitabilă și iminentă și am permis ca acest lucru să se întâmple. Am avut ocazia să plasăm suficient echipament și personal militar în Ucraina pentru a-l determina pe președintele Putin să se gândească de două ori la invadare, dar nu am reușit să facem acest lucru”.