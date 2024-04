Vorbitul la telefon, printre principalele cauze ale producerii de accidente rutiere

În primele trei luni ale anului, județul Hunedoara a fost marcat de o creștere alarmantă pentru accidente rutiere grave, iar datele prezentate în cadrul unei conferințe de presă de către Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) pun în evidență trei cauze principale ale acestor tragedii.

Conform informațiilor furnizate de șeful Serviciului Poliției Rutiere Hunedoara, Nicolae Popa, vorbitul la telefonul mobil se numără printre cei mai importanți factori care au condus la producerea acestor evenimente rutiere.

În declarația sa, Popa a subliniat că „folosirea telefonului mobil, alte preocupări, neatenția la volan pot duce la evenimente deosebite, soldate cu victime și chiar cu persoane decedate”.

„În primul trimestru al acestui an se constată o creștere a acestor evenimente, soldate cu două persoane decedate și una rănită grav”, a declarat șeful Serviciului Poliției Rutiere Hunedoara.

Analiza efectuată asupra principalelor cauze ale accidentelor rutiere grave a evidențiat că pe primul loc se află viteza neadaptată la condițiile de drum sau depășirea acesteia peste limitele legale. În același timp, neacordarea priorității de trecere pentru pietoni s-a dovedit a fi a doua cauză pentru accidente rutiere grave.

Pentru a contracara aceste tendințe alarmante, polițiștii au desfășurat 330 de acțiuni preventive, soldate cu aplicarea a 10.092 de sancțiuni contravenționale, dintre care 3.960 au fost pentru depășirea vitezei legale pe drumurile publice.

În plus, au fost întocmite 45 de dosare penale pentru conducerea sub influența alcoolului peste limita legală și 21 pentru conducerea sub influența substanțelor psihoactive.

România, pe primul loc în UE la numărul de accidente

Potrivit celor mai recente date Eurostat, România rămâne în fruntea Uniunii Europene în ceea ce privește numărul de accidente rutiere mortale.

Zilnic, cinci persoane își pierd viața pe drumurile din țara noastră. Rata de decese este de 86 de cazuri anual la un milion de locuitori, ceea ce reprezintă de două ori media Uniunii Europene.

Opt din zece victime sunt bărbați, iar în ceea ce privește grupurile de vârstă, cele mai multe decese survin în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 25 și 64 de ani.

Cele mai multe accidente grave de acest tip au loc pe arterele rutiere urbane.

În comparație cu populația fiecărui stat membru al Uniunii Europene, în 2022, cea mai mică rată a deceselor cauzate de accidente rutiere a fost înregistrată în Suedia, cu 22 de decese la un milion de locuitori.