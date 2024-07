În primul rând, este esențial să înțelegi că pensiile sunt influențate de mai mulți factori, inclusiv nivelul veniturilor, durata perioadei de muncă și specificul sistemului de pensii. În Germania, sistemul de pensii se bazează pe trei piloni În Germania, sistemul de pensii se bazează pe trei piloni: primul este asigurarea publică de pensii, al doilea este asigurarea privată de pensii, iar al treilea este pensia ocupațională. Mulți români își construiesc o viață durabilă în Germania, rămânând aici pentru o perioadă îndelungată și renunțând la ideea de a se întoarce în țara natală. Alții, însă, lucrează doar câțiva ani înainte de a reveni în România sau de a emigra în alte țări mai calde. Un aspect apreciat al sistemului german este că acesta nu este la fel de strict ca în alte state și oferă dreptul la pensie după o perioadă de cotizare de cel puțin 5 ani. Astfel, după această durată minimă, toți angajații au dreptul la pensie. Totuși, pentru a beneficia de pensie, este esențial să plătești regulat contribuțiile la sistemul de pensii pe întreaga durată a activității tale. Totuși, acumularea acestui drept nu garantează automat primirea unei pensii germane. În realitate, valoarea pensiei este influențată de numărul total de ani lucrați și de veniturile lunare obținute. Perioada de asigurare necesară poate varia în funcție de tipul de prestație, fiind de 5, 20, 25, 35 sau chiar 45 de ani. În Germania, nu există o pensie minimă garantată Contribuțiile la pensie cresc proporțional cu venitul; astfel, cu cât venitul este mai mare, cu atât contribuțiile și punctele de pensie acumulate vor fi mai mari. De exemplu, dacă câștigi echivalentul salariului mediu german într-un an, vei obține un punct de pensie. Este important de știut că pensia este un drept dobândit și nu poate fi redusă conform legii, datorită unei clauze de protecție cunoscută sub numele de „garanția de pensie”. Acest lucru înseamnă că, în cazul unei scăderi a salariilor, pensiile nu vor fi afectate. În sistemul german, contribuțiile actuale nu sunt economisite pentru pensia proprie, ci sunt utilizate pentru a plăti pensiile curente. Pensia proprie va fi finanțată de viitoarele contribuții ale generațiilor următoare. După ce îndeplinești cerințele pentru pensionare, trebuie să depui o cerere de pensie, în scris sau de obicei online prin intermediul site-ului de asigurări de pensie. Cererea nu poate fi efectuată telefonic. Dacă aplici pentru pensie în primele trei luni de la data pensionării, vei primi plățile restante retroactiv. După această perioadă, pensia va fi acordată doar începând din luna în care ai depus cererea. Decizia privind momentul pensionării și cuantumul pensiei depinde de numărul de ani de asigurare și de anul nașterii tale. În plus, vei primi anual o notificare de la asigurarea de pensie germană, dacă ai minimum cinci ani de asigurare și ai împlinit 27 de ani. Pensia după 55 de ani Pentru pensia de stat în Germania, după vârsta de 55 de ani vei primi informații despre pensie la fiecare trei ani. Aceste comunicări includ detalii despre pensia de bătrânețe, pensia de invaliditate și pensia de urmaș. Informațiile pot fi solicitate fie telefonic, la numărul gratuit 0800 1000 4800, fie personal, la centrele de informare și consiliere locale. De asemenea, portalul online al Deutsche Rentenversicherung oferă explicații clare despre drepturile tale la pensie. Verificarea periodică a informațiilor îți permite să identifici eventualele lacune și să corectezi erorile înainte de pensionare. Datele tale personale sunt utilizate doar pentru interogare și pot fi salvate în contul de utilizator dacă alegi acest lucru. Dacă nu dorești să le salvezi, acestea vor fi șterse. Persoanele născute înainte de 1947 au vârsta standard de pensionare de 65 de ani. Pentru cei născuți între 1947 și 1963, vârsta de pensionare variază între 65 și 67 de ani. În cazul celor născuți după 1964, vârsta standard de pensionare este de 67 de ani. Câți ani trebuie să lucrezi în Germania ca să poți primi o pensie?

Pentru a beneficia de pensia de limită de vârstă în Germania, trebuie să ai o perioadă minimă de asigurare. Conform bundesregierung.de, pensia pentru limită de vârstă este disponibilă după 35 de ani de contribuții.

Persoanele născute între 1949 și 1963 pot să se pensioneze înainte de vârsta de 67 de ani fără penalizări, dar vârsta de pensionare va crește gradual.

Pentru cei născuți în 1964 sau ulterior, vârsta de pensionare este stabilită la 67 de ani, chiar și după 35 de ani de cotizare.

Cei care au contribuit de mulți ani pot solicita pensia mai devreme, începând de la 63 de ani, dar vor suporta o reducere de până la 14,4%.

Fiecare lună de pensionare anticipată atrage o deducere de 0,3%, aplicabilă pe întreaga durată a pensiei.

Pentru pensia de limită de vârstă pentru cei cu o perioadă foarte lungă de asigurare, care este adesea denumită „pensie la 63 de ani”, este necesar un stagiu de asigurare de 45 de ani.

Această posibilitate era valabilă pentru persoanele născute înainte de 1953, care puteau să se pensioneze la 63 de ani fără penalizări.

Vârsta de pensionare pentru cei născuți între 1953 și 1963 a fost majorată

Începând cu 2016, vârsta de pensionare pentru cei născuți între 1953 și 1963 a fost majorată cu două luni pentru fiecare an de naștere.

Persoanele născute în 1964 sau ulterior pot solicita pensia la vârsta de 65 de ani, după 45 de ani de asigurare.

De asemenea, persoanele care ajung la vârsta standard de pensionare nu sunt obligate să se pensioneze imediat, deoarece pensia este acordată doar la cerere.

Cei care aleg să continue să lucreze vor beneficia de un supliment de 0,5% la pensie pentru fiecare lună de întârziere. Acest supliment se adaugă la contribuțiile de asigurări de pensie deja plătite.

De exemplu, dacă decizi să amâni pensionarea cu un an, vei primi un supliment de 6% pentru acel an. În plus, cei care se pensionează la vârsta standard și continuă să lucreze cu normă redusă pot câștiga orice sumă doresc și își pot crește pensia prin contribuțiile suplimentare.

Începând cu 1 ianuarie 2023, pensionarii care aleg pensia anticipată pot câștiga fără restricții cu un loc de muncă part-time, fără a avea penalizări asupra pensiei.