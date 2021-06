Comisia Europeană a respins planul de irigații din PNRR. Adrian Oros: Comisia a decis că nu poate fi finanțat

Adrian Oros informează că planul de irigații adăugat în Planul Național de Redresare și Rezilineță (PNRR) a fost respins de Comisia Europeană, motiv pentru care va fi nevoie să se bage bagi mulți de la buget.

Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, a declarat pentru alephnews.ro că este bucuros să audă că actualul ministru este preocupat de sistemul de irigații din România.

„Mă bucur de ce am auzit de la ministru, că este necesar să facem irigații în România. Este fundamental pentru progresul agriculturii în țară să avem factorul apă asigurat, România are o rețea hidrografică bogată. În perimetrele irigate putem să cultivăm cel puțin un milion de hectare de porumb și 500.000 de hectare de soia. (…) Putem să asigurăm întreaga cantitate de proteină vegetală în furaje pentru Europa. (…) La UE nu am putut fi înțeleși pentru a pune în PNRR o sumă suficientă pentru a putea repara sistemul de irigații. De la ministrul Oros am înțeles că s-a dus cu ce trebuie acolo, dar asta înseamnă că ministrul Ghinea nu a fost suficient de persuasiv pentru ca UE să înțeleagă că este necesar ca și România să beneficieze pentru agricultură de sprijin.”, a declarat fostul ministru al Agriculturii pentru sursa anterior citată.