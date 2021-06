Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a încheiat recent, cu miliardarul Bill Gates, un parteneriat între Comisie și Breakthrough Energy Catalyst, o companie creată de proprietarul Microsoft.

„Decarbonizarea economiei globale este cea mai mare oportunitate de inovare pe care a văzut-o vreodată lumea. Europa va juca un rol critic, după ce a demonstrat un angajament timpuriu și consecvent față de climă și un leadership de lungă durată în știință, inginerie și tehnologie. Prin acest parteneriat, Europa va pune bazele solide pentru un viitor în care tehnologiile curate să fie fiabile, disponibile și accesibile pentru toți.”, a transmis Bill Gates, fondatorul Breakthrough Energy.

Înțelegerea presupune utilizarea de tehnologii de captare CO2 și de producție Hidrogen verde. Exact aceleași componente pe care le regăsim în proiectele depuse de România prin PNRR.

Două proiecte majore de energie sunt trimise de România, prin PNRR, către Comisia Europeană. În aceeași zi cu aprobarea PNRR de către România, Comisia Europeană anunță un parteneriat cu o firmă privată deținută de Bill Gates care urmărește practic dezvoltarea aceleiași tehnologii de reducere masivă a poluării în sectorul de energie.

Proiectul anunțat la nivelul Comisiei Europene, între sectorul public și o companie privată, controlată de Bill Gates seamănă cu proiectele românești construite de asemenea pe o structură public-privată. Compania privată este GSP Power, companie deținută de omul de afaceri român Gabriel Comănescu. ROMGAZ, compania controlată de Ministerul Energiei este partenerul public al proiectului.

Proiectele de energie de la Halânga și Constanța au câteva componente inovative în ceea ce privește dezvoltarea unui sistem complex de producție energie care, în final, poate ajunge să emită ZERO CO2.

With the #EUGreenDeal, Europe can become the continent of climate innovation.

Glad to invest with @BillGates and @Breakthrough Energy in next generation climate technologies.

So the EU industry can reap the benefits of the green transition and create the jobs of tomorrow.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 2, 2021