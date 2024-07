În prezent, Poliția Rutieră îți poate reține permisul auto, dacă refuzi să fii testat cu DrugTest. De altfel, bicicliștii și cei care merg cu trotinetele pot primi o amendă de minimum 990 de lei dacă refuzul testul antidrog. La doar două zile după adoptare acestei măsuri legislative, peste 115.000 de cetățeni români au semnat o petiție pentru eliminarea ei. Ba mai mult, au făcut publice erorile aparatelor respective.

Anul trecut, peste 1.200 de teste al DrugTest (dintr-un total de 3.000 de teste pozitive) au fost fals-pozitive. De exemplu, un șofer a rămas fără permis auto din cauza unor medicamente pentru răceală.

„Am fost testat pozitiv pentru metamfetamine. Am făcut testul rapid pentru că știam că nu am consumat droguri, mai ales că eu nu beau nici alcool. Am luat ordonanță de la poliție să fac asta, pentru că altfel statul plătește analizele în tranșe la 6 luni”, a explicat tânărul șofer pentru PRO TV.