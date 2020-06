Vestea că actorul Costin Mărculescu a fost găsit mort în casă, în noaptea de miercuri spre joi a șocat întreaga Românie. Apropiații acestuia au început imediat să aibă reacții, iar un greu din politică a dat detalii șocante din trecutul lui Costin Mărculescu.

Este vorba de Codrin Ștefănescu, care a povestit ce dezamăgire a trăit regretatul actor în timpul unei zile de naștere.

„Rāmas bun, prieten vechi! Asteptam noua ta carte, asteptam petrecerea de ziua ta. Nu stiam cā te simti singur si pārāsit de toti, nu stiam cā ai probleme. Nu mi-ai spus nimic din toate astea ultima oarā când am vorbit. Probabil cā nu ai spus nimānui. Tin minte una din ultimele tale petreceri de ziua ta. Ai invitat peste douā sute de prieteni, am fost doar sase! Plus lāutarii. Si a fost extraordinar! Ti-am spus si noi cā lumea e rea, nepāsātoare si uitucā. Dar tu ai continuat sā zâmbesti si sā speri. Cā oamenii vor deveni buni si valorile vor fi respectate. Drum lin, prieten drag! Dumnezeu sā te ocroteascā, Costin Mārculescu!”, a scris Codrin Ștefănescu pe pagina sa de Facebook.