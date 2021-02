Liviu Dragnea trece prin momente teribile la Rahova. Fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefănescu și totodată, unul dintre cei mai apropiați oameni ai fostului lider PSD a povestit totul.

Într-o postare pe pagina personală de Facebook, Codrin Ștefănescu vine cu noi detalii despre starea de sănătate a lui Liviu Drganea. Potrivit acestuia, fostul lider PSD nu se simte deloc bine, din mai multe puncte de vedere.

Se pare că starea de sănătate fizică și psihică a lui Liviu Dragnea s-au degradat, iar Codrin Ștefănescu a încercat să-l încurajeze pe acesta cât a putut.

„Am promis cā vā țin la curent! Liviu Dragnea nu se simte bine! Nici cu sānātatea, nici emoțional, nici pshihic! Se simte abandonat, uitat, neglijat! I-am spus asearā, la telefon, cā nu trebuie sā cedeze in fața sistemului! E iubit, așteptat de familie și prieteni, suntem alāturi de el!”, a scris Codrin Ștefănescu pe Facebook.

Cum este tratat Liviu Dragnea la penitenciar

Totodată, el a mai pecizat că fostul lider al PSD nu este scos la muncă, chiar dacă are un act în acest sens. De asemenea, pe lângă acest aspect, Liviu Dragnea nu este tratat pentru problemele de sănătate pe care le are și nimeni nu ia niciun fel de inițiativă.

Codrin Ștefănescu a mai adăugat că niciun alt membru din partid nu se implică în această situație, mai ales acum, când fostul lider al PSD are nevoie de foarte multă susținere.

El a mai transmis o serie de contacte pentru cei care vor să îi scrie lui Liviu Dragnea, sau care vor să îi transmită un mesaj încurajtaor.

„Am înțeles cā nu e scos la muncā, deși are o hotārâre judecătorească in sensul acesta, nu e tratat pentru problemele de sănătate, nu se aplicā nici o lege in ceea ce-l privește! Abuzurile continuā, nimeni nu ia poziție publicā! Iau eu, dacā colegii din partid sunt lași și se fac cā uitā! Are nevoie de susținere și de o vorbā bunā!

Cei care vor sā-i scrie, o pot face la adresa: Liviu Dragnea, Penitenciarul Rahova, Șoseaua Alexandriei nr 154, sector 5, București, cod Postal 51527! Este foarte important pentru el sā-i scrieți! Nu lāsați un patriot aflat la ananghie!”, a mai scris fostul secretar al PSD.

Sursa foto: INQUAM Photos, Octav Ganea