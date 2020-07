Potrivit spuselor lui Codrin Ștefănescu, Marcel Ciolacu este vinovat pentru șansele minime pe care Gabriela Firea le are la Primăria Capitalei. Fostul secretar general al PSD a mai scris pe pagina sa de Facebook că refuzul lui Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, de a mai candida pentru primăria sectorului este tot din vina lui Ciolacu.

„Victor Ponta a anuntat ca va avea candidat propriu la functia de primar general al Bucurestiului. Plus in celelalte sectoare ale capitalei. Ontanu a anuntat deja candidatii sai la sectoare si capitalā.

Negoitā renuntā sā mai candideze din partea PSD. Toate acestea se intamplā pentru cā nimeni nu a negociat cu ei. Nu s-a vrut! Si o parte din voturile PSD se vor indrepta cātre acestia.

O parte insemnatā chiar. Iar sansele Gabrielei Firea si a primarilor PSD in functie vor fi dramatic diminuate. In timpul ce Ciolacu tace asurzitor si aplaudā situatia! In care el ne-a adus!”, a precizat Codrin Ștefănescu pe pagina sa de Facebook.





De ce nu mai vrea să candideze Robert Negoiță

Ieri, primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, și-a anunțat decizia de a nu mai candida din partea PSD pe pagina sa de Facebook, acolo unde a și enumerat motivele care l-au împins să facă asta.

”După aproape 20 de ani de când am început aventura politică, dedicându-mi toate energiile și priceperea unui partid de a cărei ideologie m-am simțit întotdeauna cel mai apropiat, a venit astăzi momentul să închei acest capitol.

Anunț public, astăzi, că nu voi mai candida din partea PSD la alegerile locale din această toamnă.

Despre motivele acestei decizii previzibile am tot vorbit, dar o să le punctez încă o dată pe scurt: în ultimii cinci ani, am trăit numeroase dezamăgiri și revolte în calitate de membru PSD.

Epoca Dragnea a fost o adevărată tragedie pentru cel mai mare partid din România, în care politica pumnului în gură a consfințit dictatura absolută a unui individ ce a adus și promovat în conducerea PSD-ului multe nulități, a căror singură calitate a fost aceea de a lătra la ordin și de a asculta cu sfințenie comanda “Stăpânului”.

Aceste personaje au reușit, ulterior dispariției “jupânului” Dragnea, performanța istorică de a propune și susține un personaj ca Viorica Dăncilă ca reprezentant PSD în cursa pentru cea mai înaltă funcție publică din România, cea de președinte al țării. O nouă rușine, fără precedent în istoria partidului.

După acest fiasco, previzibil pentru orice om de bun simț, PSD-ul arată că este o structură mult prea slăbită de aceste “căpușe” care parazitează corpul gazdă, sugându-i orice urmă de vitalitate și ținându-l captiv în vremuri trecute.

Acești paraziți se știu foarte bine. Despre ei am vorbit și în trecut, dar, din nefericire, ei par că înving trecerea timpului și rămân să sugă sângele acestui partid, cred eu, până la moartea organismului gazdă…”, a scris Negoiță.