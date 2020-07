Robert Negoiță a explicat, luni, idee de a candida independent sau din partea altui partid, după ce anterior a anunțat că la alegerile locale din această toamnă nu va mai candida din partea PSD.

„Cetățenii vor afla în timp util despre deciziile pe care le voi lua împreună cu echipa”, a mai spus primarul Sectorului 3.

„Este o decizie pe care am să o anunț atunci când va fi momentul, nu am luat… Foarte multe aspecte care trebuiesc analizate, dar repet, fiecare etapă la vremea ei. Atunci când am ceva de comunicat, așa cum ați observat, o comunic”, a spus Robert Negoiță, luni, la Digi24, despre o posibilă candidatură din partea Pro România.

Întrebat dacă PNL e o variantă, el a răspuns: „Nu am de comunicat absolut nimic din acest punct de vedere”. „Haideți să nu ne grăbim, cetățenii vor afla în timp util despre deciziile pe care le voi lua împreună cu echipa”, a adăugat primarul sectorului. Întrebat dacă nu a fi vorba despre traseism, el a răspuns: „Să definim ce este traseism politic, sunt cu grijă la cât mai multe aspecte posibile”.

„Este o analiză și este o comunicare pe care am să o fac (să le fac, n.red.) ulterior. Nu am ce să comunic acum pe această temă”, a completat acesta la Digi24.ro.

„Un lider, și România chiar are nevoie de lideri, este capabil să ia decizii corecte pentru comunitatea pe care o reprezintă. Pentru mine cel mai simplu era să rămân în PSD, era comod, nu era pentru prima dată, dar nu merg pe varianta simplă, ci merg pe varianta în care cred, chiar dacă poate fi mai riscantă. Cred că sunt idealuri pentru care merită să luptăm”, a mai transmis Robert Negoiță, întrebat dacă lasă ușa deschisă pentru negocieri cu alte partide.

Rugat să explice o parte din afirmațiile din postare, dacă toți membrii PSD sunt „căpușe, nulități”, Robert Negoiță a răspuns: „Da. O spuneți de parcă v-ar surprinde chestiunea asta. Nu este prima dată când vorbesc despre aceste aspecte.”

La insistența jurnalistului să ofere câteva nume, el a spus că „le cunoașteți dvs. foarte bine”. „Acei indivizi care l-au susținut pe Dragnea până a plecat în cătușe (…) și nu sunt puțini aceia”, a subliniat el. De asemenea, edilul a spus că „tot ce am spus în această postare i-am spus și personal” lui Marcel Ciolacu. „Este foarte complicat, are de trecut un congres în care să fie ales de oamenii pe care trebuie să-i dea afară a două zi. Nu e ușor de făcut, nu e un demers la care eu să am capacitatea să o fac”, a completat el.