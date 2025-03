Prin investiții continue în învățare, tehnologie și capital uman, firma a reușit să construiască o reputație solidă pe piața locală și internațională. Un reper semnificativ în evoluția companiei l-a constituit anul 2010, când REM a depășit pragul de 200 de angajați și a devenit unul dintre cei mai importanți producători de mașini-unelte din România.

În anul 2024, compania a înregistrat o cifră de afaceri de aproximativ 3 milioane EUR, iar pentru 2025 se preconizează o creștere semnificativă de două sau chiar trei cifre.

”REM produce câteva tipuri de mașini unice în lume”

Capital: Cum se construiește un astfel de business?

Claudiu Țâmpu: Construirea unui business solid, mai ales într-un domeniu tehnic precum cel al mașinilor-unelte, se bazează pe trei piloni esențiali:

Răbdare

Este esențială pentru că dezvoltarea unei companii durabile nu se face peste noapte. Într-o industrie complexă, ai nevoie de timp pentru a învăța, pentru a perfecționa procesele și pentru a-ți câștiga locul pe piață.

Creativitate

Constantă și continuă, dat fiind că piața este dinamică, iar inovația trebuie să fie un proces permanent. La REM, am fost mereu atenți la oportunități și am găsit soluții acolo unde alții vedeau blocaje.

Reziliență

Timpul de producție ridicat, valorile financiare destul de mari și business care trece prin provocări de orice tip (politic, diverse tipuri de crize – financiare, pandemie, people ageing). Important să le privești ca și provocări noi și să găsești mereu calea = TA = de a merge mai departe.

Avem o viziune clară: să arătăm că noi România (românii) produce echipamente industriale de înaltă performanță, fff competitive la nivel global, având câteva tipuri de mașini unice în lume (mașini pendulare în 5 axe și câte 5 capuri de lucru cu 2 roboți integrați slave + Mașini tip Carusel multiplu hybrid) combinând expertiza, inovația tehnică și tehnologică cea mai înaltă și un mare deliciu experții 100% români.

Împreună cu o echipă de ingineri pasionați, ne-am concentrat inițial pe retrofitarea și modernizarea echipamentelor uzate, convins fiind că industria românească are în continuare un potențial considerabil. Numele REM vine chiar din această viziune – „Retrofit, Echipări și Mentenanță” – și a definit direcția noastră strategică încă de la început.

Prin investiții constante în învățare, tehnologie și oameni, am reușit să construim încrederea clienților în capacitățile industriei Române de construcții de mașini. Până în 2010, REM devenise deja unul din cei mai importanți producători de mașini-unelte din România, cu peste 200 de angajați și o prezență solidă pe piețele internaționale.

”La Retrofit, productivitate unui lucrător a trecut de 100.000 de euro!”

Capital: Cum a fost anul 2024, comparativ cu anii precedenți?

Claudiu Țâmpu: 2024 a fost un an foarte bun pentru noi. Productivitatea per angajat a crescut de peste 3 ori de la nivelul pieței române de 40.000 EUR, ceea ce în sine reprezintă o revoluție.

Această creștere a fost rezultatul reinventării businessului, optimizării proceselor și integrării unor soluții tehnologice avansate.

Dacă ne raportăm la salarizarea medie în lume – 18.000 de euro per angajat în România, 38.000 în Germania și 86.000 în SUA – este evident că operăm la un nivel comparabil cu cele mai performante state. Această eficiență ne oferă viziune, flexibilitate financiară, capacitatea de a investi în oameni și tehnologie și un avantaj competitiv solid, avem în față încă posibilități de creștere de 550%.

Capital: Aveți amintiri rele despre pandemie?

Claudiu Țâmpu: DELOC. Din contră, pandemia a fost una dintre cele mai bune oportunități pentru dezvoltarea producției.

Faptul că oamenii nu mai puteau fi „distrași” de diverse activități, din cauza restricțiilor impuse, a făcut ca echipa noastră să fie și mai concentrată pe proiecte, implicit mai eficientă. Ne-am reorganizat și optimizat, am regândit fluxurile de lucru și am ieșit din pandemie mult mai puternici.

Investiția în echipă

Capital: Care sunt cele trei direcții de business care oferă stabilitate business-ului dvs.?

Claudiu Țâmpu: Pentru REM, stabilitatea vine din trei elemente fundamentale:

Oamenii – Resursa umană este cel mai important activ al nostru. Căutăm continuu și conducem o echipă de Mari profesioniști dedicați, noi în și la REM lucrăm exclusiv cu români.

Contractarea – Ne concentrăm pe relații comerciale din anul 2025 sau chiar mai evoluate, care exploatează clipa, capacitatea de reacție de max 8 h ne consolidează poziția pe piață. AVEM CONCURENȚĂ, IAR AZI PRIMUL VENIT E PRIMUL SERVIT.

Finanțarea (cash și non-cash) – Menținem un echilibru financiar sănătos și ne folosim inteligent de resurse pentru a ne dezvolta, ÎNCERCĂM SĂ NU RATĂM NICI O SURSA. Nu avem niciun moft.

”Trebuie să performăm în condițiile date”

Capital: 2025 e la început, dar ordonanța-trenuleț a adus vești proaste. Se simte deja ceva în piață?

Claudiu Țâmpu: Momentan, nu se resimte nicio schimbare reală. În teorie, restrângerea aparatului bugetar ar trebui să ducă la o scădere a taxelor pentru contribuabili, dar rămâne de văzut dacă se va întâmpla acest lucru.

Din păcate, această „ordonanță-trenuleț” pare mai degrabă o măsură de campanie electorală decât o politică economică aplicabilă concret.

Dacă ne uităm la alte state, vom vedea că în multe locuri condițiile fiscale sunt chiar mai dificile. Rolul unui antreprenor nu este să se plângă, ci să performeze în condițiile date și asumate la începutul oricărei afaceri.

Capital: Care este salariul mediu în firma dumneavoastră?

Claudiu Țâmpu: Nu vă pot oferi un răspuns exact, deoarece folosim un sistem hibrid de muncă, bazat pe rezultate – avem atât angajați proprii, cât și colaboratori.

Beneficiile sunt acordate în funcție de atingerea unor obiective clar stabilite și de rezultatele fiecărui membru al echipei.

Creștere cu trei cifre a afacerii

Capital: Ce cifră de afaceri ați avut anul trecut și la cât estimați pentru 2025?

Claudiu Țâmpu: În 2024, cifra de afaceri a fost de aproximativ 3 milioane EUR. Pentru 2025, lucrăm la o creștere semnificativă, cu două sau chiar trei cifre. Însă, pentru noi, cel mai important indicator rămâne productivitatea per angajat.

Motivăm echipa printr-un sistem de bonusare bazat pe performanță, astfel încât fiecare angajat să fie direct implicat în creșterea businessului.

Capital: Ce așteptări aveți de la autorități?

Claudiu Țâmpu: Mediul de afaceri nu poate și nu ar trebui să depindă de autorități pentru a performa. Rolul nostru, ca antreprenori, este să ne adaptăm și să ne dezvoltăm în orice condiții economice. Cu toate acestea, cred că statul ar trebui să joace un rol activ în crearea unui climat economic bazat pe sprijinirea sectoarelor productive (industria grea a fost istoric motorul și coloana vertebrală a economiei în această țară).

Este esențial să investim mai mult în educație tehnică (ceea ce am avut zeci de ani) pentru că, dacă vrem să păstrăm și să depășim nivelul actual în orice industrie, avem nevoie de personal fff pregătit.

Creditarea trebuie să fie mai simplă

Capital: Care ar fi trei măsuri pe care Guvernul ar trebui să le ia pentru ca afacerile să meargă mai bine?

Claudiu Țâmpu: Dacă aș putea propune trei măsuri esențiale, acestea ar fi:

Acces la garanții și/sau Creditare mai accesibilă – Un sistem bancar prietenos cu mediul privat, care să susțină mișcarea industrială.

Stat partener pentru companiile din industria manufacturieră – Este indicat să inventariem firmele române și să existe o strategie națională pentru susținerea producției acestora. Inclusiv prin garanții de export facile.

Implicare activă în formarea specialiștilor – Statul ar trebui să colaboreze mai mult cu mediul de afaceri pentru a asigura forță de muncă mai calificată. Sistem finlandez? La terminarea unei școli tinerii să aibă 1/3 din cunoștințele necesare în viitorul domeniu de activitate. Acum nu au 2%.

România are un potențial considerabil de creștere, iar industria noastră trebuie să valorifice această oportunitate. În anii ‘90, eram al 9-lea producător mondial de mașini-unelte, iar astăzi suntem pe un loc după 30. Aceasta nu este doar o statistică, ci un semnal clar că putem și avem mult loc să recuperăm terenul pierdut.

România poate redeveni un jucător important în acest domeniu, însă acest lucru depinde de mentalitate, viziune și execuție.

Automatizarea și inteligența artificială, factori esențiali

Capital: Vă tentează să deschideți un alt business, în alt domeniu? De ce?

Claudiu Țâmpu: Nu. Un business serios are nevoie de cel puțin cinci ani sau 10.000 ore pentru a fi bine înțeles, iar eu consider că încă nu am atins nivelul maxim de cunoștințe în domeniul meu. În loc să îmi diversific activitatea, prefer să mă concentrez pe a duce REM la următorul nivel de performanță.

Industria se află într-un proces de transformare accelerată, iar REM îmbrățișează pe deplin această evoluție. Automatizarea și inteligența artificială nu mai sunt simple opțiuni, ci factori esențiali și unelte actuale ale competitivității.

Forță de muncă locală

Capital: Ce hobby își permite un CEO?

Claudiu Țâmpu: Timpul este limitat, dar încerc să îmi păstrez două direcții clare: Sportul, pentru echilibru fizic și mental.

Autoeducarea constantă, încerc să rămân unul din cei mai vizionari din echipa noastră.

Capital: Aveți nepalezi, srilankezi sau indieni în echipă? Cum sunt ca profesioniști?

Claudiu Țâmpu:Nu am și nici nu sunt interesat să angajez muncitori din alte țări.

Cu românii am ajuns aici și cu muncă românească, sunt convins că, dacă le oferim condiții bune și un mediu de lucru motivant, profesioniștii din România sunt exact la același nivel, dar mai creativi decât oricine, iar cei din partea de EST a țării sunt un deliciu.

Pentru REM, resursa umană este prioritară. În ciuda provocărilor din România, noi lucrăm exclusiv cu ingineri și tehnicieni români, oameni pasionați care înțeleg sau învață viziunea noastră și contribuie activ la dezvoltarea companiei. Ei sunt adevăratul motor al creșterii noastre, cu toată că am avut și eșecuri mai mult decât dureroase.