Cele mai mari contracte din Ministerul Economiei sunt, de fapt, contracte pentru participarea câtorva firme la târguri pe banii statului, informează Claudiu Năsui.

Am cerut, însă, o situație cu toate contractele pe care le-a încheiat ministerul anul trecut cu valoarea de peste 5.000 euro. Contracte pe care le vom face publice pe site-ul ministerului în curând.”, mai spune ministrul.

Fără ele se bloca totul. Iar toate trebuiau semnate imediat, pe loc. Fără să am timp să consult documentația propriu-zisă. Nici măcar nu aveam echipă. Evident, nu am semnat nimic, pentru că nu cred în astfel de presiuni.

”În prima zi când am ajuns la minister, pe 24 decembrie, am primit de tot felul de cereri să semnez documente. Inclusiv contracte care angajează bani publici sau pornesc tot felul de licitații. Toate mi se spunea că erau „extrem de urgente”.

Claudiu Năsui a continuat prin a prezenta care sunt cele mai bănoase contracte ale ministerului pe care îl conduce.

La un cost de 2,8 milioane de lei, ne-am gândi că au participat multe firme românești la acel târg. Câte credeți că au participat? 23 firme. Da, ați citit bine: 23 firme pentru un târg de 7 zile. Adică peste 122.000 lei per firmă.”, arata ministrul.

”Următorul contract? Tot Paris Fashion Week dar, de data asta, a doua ediție, din octombrie 2020 (în plină pandemie). Contractul este de 1.970.652,34 lei și au participat 20 firme. Organizator? Ați ghicit: aceeași firmă.

Nu știu nimic de acea firmă. Văd doar că are multiple contracte cu ministerul, nu am încă cifra finală câte, deocamdată am reperat încă vreo 8.

Câți bani face această companie din banii statului? Doar la primul contract comisionul a fost de 348.670 lei.

La următoarele a fost de 245.140 lei și 209.440 lei. Toate astea într-un an cu pandemie și buget de austeritate.”, spune ministrul Economiei.