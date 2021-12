Claudia Chiru este învățătoare la Școala nr. 195 din Capitală și fondatoarea singurul hub educațional privat pentru copiii din ciclul primar, SAGA Kid. Aceasta a visat încă din copilărie să devină învățătoare, privind-o bunica ei care era singura învățătoare dintr-o școală rurală. Însă viața a avut un alt plan pregătit pentru Claudia Chiru și a devenit stewardesă, însă în cele din urmă se pare că dorință arzătoare de a deveni cadru didactic a devenit realitate.

Capital: Care au fost cele mai importante proiecte implementate în ultimul an? Ce proiecte aveți pentru acest an?

Claudia Chiru: Anul trecut a transformat ceea ce consideram a fi rutina in ceva surprinzator care s-a dovedit a fi un proiect in sine, anume scoala in regim on-line. Eram cu elevii mei de clasa a IV-a cand s-a declansat pandemia si mi-a fost destul de usor sa trec cu ei la noua forma de scolarizare deoarece erau obisnuiti cu tehnologia, insa apoi am inceput anul scolar nou cu o serie noua, copii de 6-7 ani care intrau la scoala pentru prima data, in clasa pregatitoare.

Odata cu aceasta realitate s-a nascut nevoia de a experimenta ex-ante debutul pe care urma sa-l traiesc impreuna cu 22 de copii si parintii aferenti, asa ca am initiat proiectul pilot “Scoala Virtuala by CC” care s-a desfasurat pe parcursul a 4 zile cu copii ai caror parinti au fost de acord.

Pentru anul acesta voi lucra la 3 proiecte, unul este cel pe care il voi desfasura impreuna cu elevii mei de clasa I deja, vom parcurge impreuna scrierea de mana, citirea, formarea si folosirea numerelor cu Sute, Zeci si Unitati precum si operatiile de baza, adunarea si scaderea si vom aseza bazele inmultirii si impartirii, deci va fi un an extrem de diversificat, apoi voi lucra la proiectul SAGA Tower – Hub Educational care va primi copii noi, totodata, voi incepe un proiect personal, voi scrie o carte.

Capital: Care au fost cele mai mari provocări pe le-ați avut de-a lungul carierei și cum le-ați rezolvat?

Claudia Chiru: Prima provocare la care ma pot gandi este cea pe care am intampinat-o chiar in anul in care am revenit la catedra dupa o pauza de peste 15 ani. Am aflat ca nu ma mai intelegeam cu elevii, nu mai reuseam sa le comunic ceea ce doream, nu ma mai puteam conecta cu ei deoarece metodele pe care le invatasem eu in liceu ramasesera in urma exact ca o aplicatie fara actualizari sau ca telefonul banana cu taste. Am reusit sa citesc foarte multa literatura de specialitate si am intampinat a doua provocare, aceea de a le demonstra britanicilor ca sunt o profesionista care isi doreste sa ajunga la Oxford pentru a-si imbogati experienta, pentru a invata de la cei care deja aplica ceea ce eu citisem in carti si nu vazusem niciodata aplicat in clasa, cu elevi. Am trimis atunci 30 de e-mailuri si am primit 30 de raspunsuri negative, asa ca am decis sa merg in Anglia pentru a ma putea prezenta in persoana. Am reusit si stabilesc o colaborare anuala si sa concep si sa implementez un proiect ERASMUS Plus. In continuare, in fata elevilor, odata cu scoala on-line m-am straduit sa mentin calitatea si sa evaluez cat mai obiectiv posibil, aplicand noua filosofie adoptata in timpul schimbului de experienta, cea a invatarii experientiale.

Capital: Care este rețeta succesului pentru compania/instituția din care faceți parte?

Claudia Chiru: Reteta succesului la SAGA cuprinde mai multe ingrediente. Principalul ingredient este disciplina, nu cea in care taci si faci, cea in care faci cat de bine poti ceea ce ai invatat si vorbesti cat de mult poti despre aceasta experienta, gandindu-te la cel de langa tine la propria persoana, acest ingredient este sustinut de o buna pregatire si o atitudine profesionista. Echipa este atuul cu care ma mandresc si este cercul (ma refer la cercurile din sigla SAGA, care reprezinta echipa, copiii si parintii) care se bucura de cea mai mare atentie din partea mea, echipa ma reprezinta, este cea care face legatura intre ceea ce exista in mintea si sufletul meu si viata afterschoo-ului cu copii de diferite varste, din scoli diferite si familii diferite. Ei sunt cei care fac magia posibila zi de zi. Un alt ingredient il reprezinta mostenirea pe care pedagogii, educatorii, invatatorii, psihologii, cercetatorii ne-au lasat-o atat de bine explicata in carti pe care le gasim in biblioteci. Daca le deschizi, se face lumina.

Capital: Cum arată programul dumneavoastră zilnic?

Claudia Chiru: Avand doua locuri de munca, ma trezesc zilnic la 06:15, ma pregatesc pentru scoala, apoi am cateva ore pe care mi le dedic, urmeaza SAGA Tower zilnic, iar la finalul zilei familia si prietenii. Inchei zilele saptamanii destul de devreme, in jurul orei 22:00 deja dorm, imi place a ma trezesc devreme odihnita pentru a putea proiecta asupra copiilor o energie cat mai curata, constructiva, cu rabdare si empatie.

Capital: Care sunt cele mai importante realizări pe care le-ați avut în ultima perioadă?

Claudia Chiru: Proiectul pilot „Scoala Virtuala by CC” si „SAGA School by Claudia Chiru feat. Iulia Ghindar”, scoala de weekend.

Capital: Care sunt cele mai importante provocări pe care le-a adus criza medicală în activitatea dumneavoastră și cum v-ați adaptat activitatea?

Claudia Chiru: Schimbarile pe care le-am facut au avut legatura cu organizarea pe care criza medicala a impus-o, la modul ca am redirectionat fluxul de intrare si iesire in si din cadirea in care SAGA isi desfaoara activitatea, am masurat temperatura si am inregistrat-o zilnic, am dezinfectat cu substante specifice si lampi UV, am rearanjat programul echipei SAGA astfel incat sa coincida cat mai putini oameni in cladire, am micsorat numarul de copii la afterschool si am implementat programul de afterschool on-line. Pentru a asigura o alternativa, asa cum ne-am obisnuit clientii, ne-am mobilizat si am gandit si implementat imediat un nou program pentru copiii care au ramas acasa din cauza lockdown-ului, dar si pentru profesorii afterschool-ului. Am depus efort imediat si urias in aceasta directie, astfel incat sa putem mentine calitatea in cadrul unui program complet noua, afterschool virtual.

Capital: Care credeți că este rețeta succesului pentru a ajunge o femeie de succes?

Claudia Chiru: Cred ca pe langa educatia de calitate ai nevoie de o baza constituita din disciplina, perseverenta si flexibilitate. Intotdeauna trebuie sa arunci un ochi in carti si unul in viata, iar viata profesionala acum este imbogatita de toata tehnologia cu care am fost binecuvantati. De asemenea, pentru a avea succes este necesar sa faci ceea ce iti place pentru a avea rezervorul plin cu pasiune si daruire. Setea de cunoastere si progres vin din aceasta pasiune secondata de disciplina.

Capital: Cum v-ați caracteriza într-o singură frază?

Claudia Chiru: Sunt construita pentru a face lucrurile sa se intample, pentru a implementa idei motivate de pasiune si de cunoasterea temeinica a domeniului meu de activitate, sociabila, organizata, cu o atitudine pozitiva si o mare capacitate de adaptare.

Capital: Ne puteți indica un dicton care să vă definească?

Claudia Chiru: Ma pot gandi la „A primi un favor inseamna a-ti vinde libertatea” si „Profesorii iti deschid usa. De intrat, trebuie sa intri singur.”.