”Miliţii populare” de autoapărare – unităţi înfiinţate recent din civili – urmează să primească armament pentru a răspunde riscului unor incursiuni armate din Ucraina vecină, au anunțat, miercuri, guvernatorii regiunilor ruse Kursk şi Belgorod au anunţat, relatează AFP.

„De mai multe luni, lucrăm la problema furnizării de arme unităţilor miliţiilor populare voluntare”, anunţă într-o postare pe Telegram guvernatorul regiunii Kursk, Roman Starovoit.

„Azi (miercuri), pot spune că s-a găsit mecanismul (…). Primul lot a sosit deja la bază. Într-un viitor apropiat, vom creşte numărul armelor până la 300”, anunţă Starovoit.

”Miliţiile populare voluntare” – o înviere a epocii sovietice – au fost înfiinţate în decembrie cu scopul de a ”furniza o asistenţă suplimentară forţelor armate, Gărzii Naţionale, poliţiei şi grănicerilor”, în contextul în care regiunea Kursk este vizată – aproape zilnic – de atacuri teroriste provenind din Ucraina, acuză Roman Starovoit.

Viaceslav Gladkov, guvernatorul regiunii Belgorod, a participat miercuri la o ceremonie de înmânare de arme miliţiilor de autoapărare de pe teritoriul regiunii, potrivit presei locale.

Presa locală a difuzat imagini de la ceremonie, în care apar bărbaţi care primesc o puşcă automată la un apel nominal.

În această regiune, ”miliţiile populare voluntare” au fost înfiinţate în primele săptămâni ale invaziei ruse a Ucrainei.

Territorial defence units of Russia’s Kursk region have also received weapons, regional governor Roman Starovoyt reported. pic.twitter.com/Rm6mrt86Mm

— Novaya Gazeta Europe (@novayagazeta_en) August 2, 2023