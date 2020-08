Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a dat cea mai bună veste pentru milioane de oameni. Acesta a vorbit despre mărirea pensiilor de la data de 1 septembrie.

Cîțu, anunț despre majorarea pensiilor

Deși România trece printr-o perioadă extrem de grea, din cauza pandemiei de coronavirus, se pare că Guvernul a găsit resursele necesare pentru majorarea pensiilor. PSD îi atacă pe liberali pe unde îi prinde și îi amenință cu moțiunea de cenzură dacă nu vor mări pensiile cu 40%, conform legii.

Florin Cîțu spune însă că aceste venituri se vor mări. Este cea mai bună veste din ultimele luni. Totuși, acestea nu se vor mări cu 40%, ci cu un procent ce se va decide în următoarele zile. Este vorba despre 10-14%. Totuși, șeful de la Finanțe spune că va fi cea mai mare mărire de care au avut parte pensionarii până acum.

„Desi trecem prin cea mai mare criza economica vom creste si pensiile.

In acest an obiectivul nostru este ca pensionarii sa primeasca in plus lunar, prin cresterea punctului de pensie, cea mai mare suma pe care au primit-o vreodata.

#RomaniiTrebuieSaStie”, a scris ministrul pe o rețea de socializare.