Vineri, pe 8 august, după Consiliul Politic Național al PSD, Mihai Tudose a fost întrebat pe cine susține pentru funcția de comisar european din partea României.

Întrebat dacă Negrescu are șanse să ocupe acest post, Tudose a spus că care șanse 100%. Europarlamentarul PSD a amintit că a colaborat cu el în perioada în care a fost prim-ministru.

„Şanse 100%… aţi văzut şi la gimnastică, să nu apară vreo contestaţie. Eu consider că da. Am lucrat cu domnul Negrescu în perioada cât am fost prim-ministru. Domnul Negrescu era ministru pe relaţia cu organismele europene. E foarte bun pe aşa ceva. Chiar foarte bun”, a afirmat europarlamentarul.