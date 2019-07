Liderii statelor europene s-au întâlnit duminică la Bruxelles pentru a negocia desemnarea şefilor pentru principalele instituţii europene, cum ar fi Comisia Europeană, Consiliul European, Parlamentul European sau Banca Europeană. Discuţiile sunt unele tensionate, existând numeroase divergenţe de opinie, fapt care a dus la suspendarea summit-ului de catre presedintele Consiliului European, Donald Tusk. Acesta va avea întâlniri bilaterale cu fiecare dintre liderii ţărilor UE, iar summit-ul va fi reluat după terminarea întâlnirilor bilaterale. Frans Timmermans, unul dintre favoriţii pentru şefia Comisiei Europene, are si el programate întâlniri cu unii dintre liderii europeni.

Cehia şi Slovacia se opun în continuare ca olandezul Frans Timmermans să devina preşedinte al Comisiei Europene, iar premierul ungar Viktor Orban a declarat că alegerea acestuia ar fi o „greşeala istorică”. Timmermans ar putea însă beneficia de sprijinul României. Preşedintele Klaus Iohannis a fost şi el printre numele vehiculate drept lider al Consiliului European, însă şeful statului şi-ar dori mai mult un al doilea mandat de preşedinte in România, aşa ca ar putea negocia susţinerea sa pentru candidatul olandez în schimbul unei alte poziţii importante la nivel european pentru un român. Fostul preşedinte Traian Băsescu susţine si el această abordare.

„Funcţia de preşedinte al Consiliului European e mult inferioară celei unui şef de stat. Nu ştiu dacă vrea să galopeze către un al doilea mandat, ar prefera funcţia de preşedinte al Consiliului European care este decorativă. Misiunea preşedintelui Consiliului European e să pregătească următoarea şedinţă a Consiliului European. Nu e ca cea a şefiei Comisiei Europene care gestionează fonduri şi are în subordine 27 de comisari europeni pe care îi poate revoca oricând. Acolo e puterea în UE, că sunt banii. Preşedinţia Consiliului European e o funcţie de reprezentare, nici nu distribuie bugete, nici nu are control pe state. E o funcţie mai mult organizatorică. Ţineţi cont că Iohannis are prima şansă să ia al doilea mandat de preşedinte al României, ceea ce înseamnă o funcţie grea în Uniunea Europeană. Eu nu aş renunţa, în locul dânsului, la o funcţie de şef al unui stat pentru funcţia de preşedinte al Consiliului European”, a spus recent Traian Băsescu.

Un alt nume vehiculat de Donald Tusk în discuţiile sale cu liderii europeni este cel al premierului irlandez Leo Varadkar, însă se pare că acesta nu şi-ar dori funcţia de preşedinte al Comisiei Europene.

Cei 28 de lideri ai statelor membre UE vor reveni la masa negocierilor luni, când se va încerca găsirea unei soluţii la criza declanşată de Partidul Popular European, care a refuzat varianta ca Frans Timmermans să preia preşedinţia Comisiei Europene, Manfred Weber (PPE) să conducă Parlamentul European, Consiliul European să revină unui liberal, iar un membru al PPE să preia şi funcţia de şef al diplomaţiei europene. PPE era dispus să-l sprijine pe Timmermans în fruntea Comisiei Europene, cu condiţia să obţină preşedinţiile Parlamentului şi Consiliului European.

