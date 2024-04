Cine sunt românii care primesc zero lei la pensie din luna septembrie

Aproximativ două milioane de români nu vor primi niciun ban în plus după recalcularea pensiilor ce are loc în acest an. În teorie, s-ar fi trezit chiar cu pensii micşorate, însă statul a garantat că asta nu se va întâmpla în practică. Iată care sunt motivele pentru care nu toţi pensionarii vor primi pensii majorate din 1 septembrie.