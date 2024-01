62,3% din populaţia lumii stă pe rețelele de socializare

Raportul anual publicat de agenția We are social și compania Meltwater a dezvăluit că numărul de utilizatori activi de pe rețelele sociale a depășit, în 2023, pragul de cinci miliarde de persoane.

Numărul reprezintă 62,3% din populația mondială. Acest procent reflectă o creștere semnificativă de 5,6% în comparație cu anul anterior, în timp ce populația globală a înregistrat o creștere de doar 0,9%, conform estimărilor Kepios, o firmă specializată în analiza sectorului digital.

De-a lungul anului 2023, numărul de utilizatori activi de pe rețelele sociale a experimentat o creștere considerabilă. În acest timp, la nivel mondial, există 5,35 miliarde de persoane conectate la Internet.

Instagram, cea mai folosită aplicație de socializare

Instagram, parte a grupului Meta, se află în fruntea listei, devenind cea mai importantă rețea socială din punct de vedere al numărului de utilizatori, cu un total de 1,65 miliarde de utilizatori activi.

Pe următorul loc se află TikTok, cu 1,56 miliarde de utilizatori.

Cu toate acestea, autorii raportului au recunoscut că există o anumită incertitudine în ceea ce privește conturile automatizate sau persoanele care au deschis conturi sub identități diferite.

Lumea se interesează din ce în ce mai mult de ChatGPT

Un aspect remarcabil evidențiat de raport este curiozitatea generată de inteligența artificială. Pagina Wikipedia a lui ChatGPT a devenit cea mai consultată în 2023 în toate limbile.

ChatGPT se evidențiază prin versatilitatea sa. Între exemplele numeroase, acesta poate crea și remedia programe de calculator, compune muzică, scrie piese de teatru, basme și eseuri pentru studenți.

De asemenea, se descurcă:

în a răspunde la întrebări de test, uneori la un nivel superior față de cel al unui om obișnuit

poate oferi idei de afaceri

compune poezii și versuri de cântece

traduce și rezumă texte

emulează un sistem Linux

simulează întregi camere de chat

se angajează în jocuri precum tic-tac-toe

poate funcționa ca un simulacru de bancomat

ChatGPT a fost lansat la 30 noiembrie 2022 de către OpenAI, cu sediul în San Francisco.

