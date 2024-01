Rafael Nistor, un bucătar român din Italia a devenit celebru datorită popularității sale pe rețelele de socializare. Pe platforma TikTok, el se bucură de un număr impresionant de urmăritori. Mai exact, 8,6 milioane.

Este considerat, probabil, cel mai influent creator culinar din Italia. Astfel, se situează în Top 10 al celor mai importanți influenceri din domeniul alimentar în această țară.

Veniturile obținute de influenceri în acest domeniu sunt semnificative. Un creator cu 70 de mii de urmăritori poate cere 1000 de euro pentru o postare pe TikTok, cu aproximativ dublu față de evaluarea obișnuită pe Instagram. În cazul unui proiect mai complex, care implică 4 sau 5 conținuturi, participare la un eveniment, relatări și rețete, un creator cu 90 de mii de urmăritori poate solicita o taxă de până la 20 de mii de euro.

„Operează pe TikTok, unde are 8,6 milioane de urmăritori și 184 de milioane de aprecieri.

Rafel Nistor a explicat, într-un interviu pentru Corriere della Sera, cum a devenit cel mai urmărit creator de alimente din Italia.

Schimbarea din viața sa a avut loc în momentul în care a decis să renunțe la un loc de muncă într-un restaurant. Atunci, spera la o altă oportunitate într-un alt local. Însă cu doar 2 zile mai târziu, a intervenit lockdown-ul național, iar toate restaurantele s-au închis. Aceasta părea a fi ghinionul suprem în viața sa. S-a dovedit însă a fi punctul de pornire al unui succes remarcabil.

Ceea părea o imensă nenorocire s-a dovedit a fi punctul de cotitură în cariera lui Rafael Nistor. Datorită rețetelor simple și videoclipurilor online (care se încheie întotdeauna cu cuvântul său de ordine: „Ottimo” – „Excelent”), a cunoscut un succes notabil pe platforma TikTok. De atunci, a publicat o carte și a avut colaborări cu chef-ul Bruno Barbieri.

În acel moment , nimeni nu făcea încă videoclipuri de gătit pe platformă și îmi era dor să fiu în spatele aragazului. Așa că îmi spun: „Sunt bine, de ce să nu încerci să postezi niște rețete?”. Prima postare este ok, asa că am continuat să postez în fiecare zi. Deodată contul explodează”, a declarat el pentru Corriere della Sera.

„Inițial m-am trezit într-o situație proastă, nici măcar nu aveam dreptul la șomaj, din moment ce eu am plecat. Zilele au trecut, nu știam ce să fac închis în casă. Apoi am decis să descarc TikTok.

„Am lucrat ca bucătar într-un restaurant, dar am decis să renunț. În sectorul nostru este indicat să ne schimbăm, să avem experiențe noi pentru a crește. Așa că mi-am spus: „nu-ți face griji, vei găsi alt loc”. Două zile mai târziu, toate cluburile din Italia s-au închis din cauza blocării.”

Rafel Nistor a recunoscut că a trecut ceva timp până a existat o rentabilitate economică.

„Desigur, am petrecut mult timp și toate economiile mele pentru a crea primul conținut, dar am întrezărit oportunități pe platformă”, a spus el.

Întrebat de ce este, în opinia lui, unul dintre cei mai urmăriți creatori italieni cu tematică alimentară de pe Tik Tok, bucătarul a spus:

„Cu siguranță pentru că am fost primul din Italia care a făcut conținut de acest tip. Apoi și pentru că m-am deschis către un public internațional. La început am vorbit în italiană și am descris fiecare pas al rețetei cu un singur cuvânt (de obicei, un verb la infinitiv, cum ar fi tăiere sau scurgere).

După ce am ajuns la un public decent în Italia, am vrut să ofer acest „serviciu” al meu și utilizatorilor străini. Prin urmare, am decis să nu mai deschid gura și să las sunetele diferiților pași să se audă în timpul pregătirii preparatelor.

O alegere câștigătoare, având în vedere că în trei săptămâni am trecut de la un milion și jumătate la șase milioane de urmăritori. Acum 75% din audiența mea este străină.”