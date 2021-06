Mijlocașul danez Christian Eriksen, în vârstă de 29 de ani, a vorbit luni, pentru prima dată după incidentul tragic din meciul Danemarca – Finlanda, suspendat și reluat mai târziu, de la EURO 2020.

Eriksen, la un pas de moarte pe teren

Danezul Eriksen s-a prăbușit în minutul 43 al partidei dintre Danemarca și Finlanda, de la Euro 2020. Acesta a fost resuscitat timp de 18 minute, chiar pe gazon, și apoi dus cu ambulanța la spital. Cu toate că doctorii nu îi mai dădeau șanse să joace vreodată, mijlocașul este acum în afara oricărui pericol.

Totuși, din motive de siguranță, acesta se află în continuare în spital, acolo unde i se fac mai multe investigații. Fotbalistul de la Inter a venit cu un mesaj pentru toți cei care s-au temut pentru viața sa. Fotbalistul a vorbit cu italienii de la Gazzetta dello Sport, și a transmis mulțumiri, prin reprezentantul său.

„Vă mulțumesc! Nu mă voi da bătut! Mă simt bine acum, dar vreau să înțeleg ce s-a întâmplat. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru tot ce ați făcut pentru mine”, a fost mesajul transmis luni de Eriksen.

Nu mai avea puls

Martin Boesen, medicul danezilor, a povestit ce s-a întâmplat pe teren, dând detalii despre clipele teribile prin care a trecut Eriksen.

„Când am ajuns, respira. Dar situația s-a înrăutățit brusc. Nu mai avea puls. Am pornit masajul cardiac. Christian s-a agățat de viață. L-am readus printre noi și am vorbit cu el înainte de a-l transporta la spital.

Ce înseamnă că un om este stabil? Inima bate, e conștient și răspunde într-un mod edificator. Nu avem nicio explicație pentru ce s-a petrecut. La un moment dat, Christian era mort. Cât de aproape am fost de un dezastru? Nu știu, nu pot răspunde”, a transmis medicul, potrivit gsp.ro.

Nu se știe dacă va mai juca fotbal

Sanjay Sharma, profesor la catedra de Cardiologia Sportului din cadrul St George’s University (Londra), a vorbit despre acest caz.

„Vestea bună? Eriksen trăiește! Vestea rea e că ar putea însemna finalul carierei lui. Nu știu dacă va mai putea juca vreodată”, a declarat medicul pentru Mail on Sunday.

Sharma i-a examinat pe fotbaliștii lui Tottenham când danezul evolua la Spurs (2013-2020).