O criptomonedă este o monedă digitală care circulă într-o rețea descentralizată. Spre deosebire de banii pe care îi folosim zi de zi, precum euro, care reprezintă o monedă tradițională tipărită și controlată de o autoritate centrală (în acest caz, Banca Centrală Europeană), criptomonedele sunt descentralizate. Acest lucru înseamnă că ele nu sunt controlate de o singură bancă sau de un guvern; în schimb, rețeaua există pe mii de calculatoare din întreaga lume.

Administrarea lor se bazează pe sisteme criptografice, adică mecanisme matematice foarte complexe. Tranzacțiile sunt verificate de nodurile rețelei prin criptografie și sunt înregistrate într-un registru public, distribuit.

Bitcoin este cea mai veche criptomonedă și a fost creat inițial ca un nou tip de bani digitali, adică un mijloc de schimb. Deși încă funcționează astfel, cu un număr tot mai mare de companii care încep să accepte Bitcoin pentru plăți, el mai are și un rol secundar. Mulți investitori văd Bitcoin ca un activ de tip „rezervă de valoare”, deoarece este rar și nu se poate reproduce ușor.

Ethereum, pe de altă parte, a fost construit ca o platformă tehnologică. Este o platformă pentru crearea și gestionarea contractelor inteligente (smart contracts), programe care se execută automat exact așa cum sunt scrise, fără posibilitatea de întrerupere, fraudă sau interferență din partea unor terți. Ethereum este unul dintre cele mai populare tokenuri din ecosistemul Web3, funcționând ca infrastructură principală pentru finanțe descentralizate (DeFi), tokenuri nefungibile (NFT-uri) și numeroase platforme Web3.

Stablecoin-urile sunt criptomonede care urmăresc să reflecte și să reproducă valoarea unui activ suport și/sau de referință, de exemplu dolarul sau euro. Ele facilitează tranzacții mai simple și mai rapide și reduc costurile de tranzacționare. Exemple cunoscute sunt USDT și USDC.

În primul rând, piața cripto este extrem de sensibilă la știri și la sentimentul din piață. Deși acest lucru poate fi un avantaj, în sensul în care veștile pozitive sau susținerea puternică pot crește rapid valoarea unui proiect, poate deveni și o problemă. Un comentariu negativ pe rețelele sociale sau un simplu zvon poate provoca o schimbare bruscă de direcție și scăderi mari de preț într-un timp foarte scurt.

În al doilea rând, volatilitatea poate fi amplificată de numărul foarte mare de proiecte noi care apar zilnic. În timp ce unele active digitale au o bază solidă și un plan clar de dezvoltare, multe altele nu au o valoare reală și s-ar putea să nu își poată menține prețul de-a lungul timpului. Astfel se creează un mediu dominat de speculații. Cu alte cuvinte, valoarea acestor active are adesea mișcări mari și rapide, pentru că mulți investitori fac, în același timp, tranzacții uriașe și concentrate.

Cel mai important aspect este securitatea fondurilor tale. În primul rând, verifică dacă platforma pe care o folosești este de încredere și sigură, deoarece tranzacțiile cripto sunt ireversibile: odată trimise, nu pot fi anulate sau rambursate. Trebuie să îți protejezi cu maximă atenție „seed phrase”-ul, cheia principală a activelor tale. Dacă o pierzi, îți poți pierde accesul definitiv. Dacă o divulgi, cineva îți poate goli portofelul imediat.

În lumea modernă, fii atent la fraude avansate, cum ar fi deepfake-uri generate cu AI, în care celebrități „promit” că îți dublează banii, sau linkuri de tip phishing care par prea bune pentru a fi adevărate. Din perspectivă financiară, investește doar cât îți permiți să pierzi și documentează-te întotdeauna din surse de încredere înainte de a alege un activ anume.

Avertisment de risc:

Acest articol este furnizat exclusiv în scop informativ și nu constituie recomandare de investiții, consultanță juridică sau financiară și nici o ofertă ori o solicitare de a cumpăra sau vinde instrumente financiare sau active digitale. Orice opinii exprimate se bazează pe observații curente ale pieței și se pot modifica. Performanțele din trecut nu reprezintă o garanție a rezultatelor viitoare. Activele digitale sunt volatile și pot să nu fie potrivite pentru toți investitorii. Cititorii ar trebui să își facă propria documentare independentă și să solicite consultanță de specialitate înainte de a lua orice decizie de investiție.

Material sustinut de Bitget