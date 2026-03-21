Sute de mii de oameni au ieșit sâmbătă pe străzile Pragăi pentru a protesta împotriva politicilor guvernului condus de premierul Andrej Babiš, marcând cea mai mare manifestație antiguvernamentală din Cehia de după 2019.

Protestul a fost determinat de reducerile cheltuielilor din domeniul apărării și de temerile privind posibile măsuri împotriva presei publice, ceea ce a stârnit îngrijorări în rândul cetățenilor privind viitorul democrației în țară, relatează Reuters.

Mii de oameni s-au adunat cu ore înainte de începerea mitingului pe câmpia Letna, în celebrul parc ce oferă o panoramă a centrului istoric al capitalei Praga. Mulți dintre participanți fluturau steaguri ale Cehiei și ale Uniunii Europene, iar organizatorii au estimat că aproximativ 250.000 de persoane au luat parte la eveniment.

„Sunt aici pentru că îmi pasă de viitorul țării mele”, a declarat Tomas Chaloupka, în vârstă de 22 de ani, subliniind că libertatea presei și democrația rămân esențiale pentru societatea cehă. „Mă supără faptul că actualul guvern încearcă să manipuleze mass-media liberă şi independentă, iar libertatea şi democraţia sunt esenţiale”, a afirmat el.

Mass protests in Prague against Babiš's government Organizers expect around 400,000 people to take part in the demonstrations. People took to the streets with the slogan "We will not let our future be stolen." The protest is directed against democratic backsliding and the…

Premierul Babiš și partidul său populist ANO au revenit la putere în decembrie, după patru ani în opoziție, conducând un guvern format din partide de dreapta și extremă dreapta.

Organizația „Milion Chvilek” (Un milion de momente pentru democrație), care a coordonat protestul, a avertizat că Cehia ar putea urma calea Slovaciei sau Ungariei, state care au intrat în conflict cu Uniunea Europeană pe tema statului de drept.

Profesora Hana Malanikova a declarat că țara nu trebuie să imite aceste modele și că este momentul ca cetățenii să reacționeze.

„Nu vrem să fim Ungaria. Nu vrem să urmăm calea Republicii Slovace. Aşa că e timpul să ne trezim”, a afirmat ea.

Criticii guvernului au atras atenția asupra schimbărilor politice planificate, inclusiv reducerea cheltuielilor pentru apărare și modificarea finanțării televiziunii publice, ceea ce ar putea afecta independența acesteia.

De asemenea, intențiile de a înăspri regulile de transparență pentru organizațiile neguvernamentale au stârnit reacții negative. O manifestație similară din februarie, organizată în sprijinul președintelui Petr Pavel, a adunat aproximativ 90.000 de persoane și a fost un semnal al nemulțumirii generale față de politicile guvernului.

Andrej Babiš, care și-a construit un imperiu de afaceri în sectoarele alimentar, chimic și agricol, a mai fost prim-ministru între 2017 și 2021.

Mișcarea „Milion Chvilek” a organizat proteste semnificative și în 2019, atrăgând peste 200.000 de participanți, demonstrând o tradiție solidă de mobilizare civică în Cehia, în special în momentele percepute ca fiind critice pentru democrație și libertatea presei.