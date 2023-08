Acesta este cel mai bogat oraș din România! În ciuda așteptărilor, nu este nici București, nici Cluj. Iată care este clasamentul celor mai înstărite orașe de la noi din țară.

Ghimbav, cel mai bogat oraș din România

Potrivit topului realizat de Urbanize Hub, cel mai bogat oraș din România este Ghimbav, din județul Brașov. Acesta este pe primul loc, din punct de vedere al PIB-ului pe cap de locuitor. Localitatea are o populaţie de 6.480 de oameni și 10.986 de angajaţi, un PIB per capita de 115.594 euro şi un impozit pe venit per capita 1.192,85 euro.

În clasamentul celor mai înstărite orașe de la noi din țară, Ghimbav este urmat de Mioveni, Otopeni, Voluntari, Năvodari, Măgurele şi Curtici.

Bucureștiul și Clujul se află pe locurile nouă, respectiv zece.

Prețurile apartamentelor au scăzut semnificativ în București

Anul acesta, prețurile caselor, apartamentelor și garsonierelor din București au scăzut pe fondul presiunii dobânzilor, a problemelor de termoficare și a scăderii puterii de cumpărare. Dezvoltatorii și cumpărătorii au fost inhibați, totodată, de anunțurile privind creșterea taxelor și impozitelor.

Potrivit Ziarului Financiar, proprietarii de imobile au publicat anunțuri cu prețuri mai mici în iulie 2023 decât în aceeași lună din 2022. Prețurile cerute ale apartamentelor vechi cu trei camere din Capitală au scăzut pentru prima dată în ultimii nouă ani, atât faţă de luna anterioară cât şi faţă de aceeași lună din 2022.

Se conturează o criză imobiliară

În iulie 2023, tarifele au coborât, așadar, la 109.100 de euro, în scădere cu 600 de euro respectiv 0,5% faţă de iunie 2023, arată Indexul Imobiliar ZF realizat alături de compania de consultanţă imo­biliară SVN România.

Scăderea din iulie a fost confirmată după o lună iunie în care s-a înregistrat cel mai redus ritm de creştere din ultimii ani.