Conform analizei, în luna mai 2023, în cele 10 orașe analizate, care sunt și cele mai efervescente pe piața chiriilor, 50% dintre căutările de apartamente de închiriat sunt pentru apartamentele de două camere, 32% pentru garsoniere și 17% pentru apartamentele de trei camere. Comparativ cu luna mai 2022, se observă creșteri pe toate segmentele de căutări, cele mai mari înregistrându-se la categoria apartamentelor cu două camere (+36%) și la garsoniere (+24%). Interesul pentru apartamentele de trei camere a crescut cu 15% de la an la an.

În ceea ce privește anul construcției, 42% dintre căutări sunt pentru apartamentele construite între anii 1977 și 2000, 30% pentru apartamentele construite între 2001 și 2020, 19% pentru apartamentele construite începând cu anul 2021 și doar 9% căutări pentru cele construite înainte de 1977. Comparativ cu luna mai 2022, românii s-au reorientat dinspre căutările de apartamente mai vechi (11% dintre căutări erau pentru apartamentele dinainte de 1977 în mai 2022 vs. 9% dintre căutări în luna mai 2023) spre cele mai noi, construite după 2021 (creștere de la 11% la 19% dintre căutări).

Cum a evoluat interesul românilor din București pentru chirii

În București, în mai 2023, 47% dintre căutările de apartamente de închiriat au fost pentru două camere, 38% pentru garsoniere și 15% pentru apartamentele de trei camere. Comparativ cu luna mai 2022, s-a înregistrat o creștere de 31% a căutărilor de garsoniere, 15% pentru apartamentele de două camere și 1% pentru apartamentele de trei camere.

În ceea ce privește anul construcției, în mai 2023, 42% dintre căutări au fost pentru apartamentele construite între 1977 și 2000, 28% pentru cele din perioada 2001-2020, 20% pentru apartamentele construite după 2021 și 11% pentru apartamentele construite înainte de 1977. În București, la fel ca în restul țării, vedem aceeași creștere semnificativă a interesului pentru apartamentele noi.

Cum a evoluat interesul românilor pentru chiriile din alte orașe mari din țară, conform datelor Storia.ro

CLUJ-NAPOCA

În mai 2023, 54% dintre căutări au fost pentru apartamentele de două camere, urmate de garsoniere (26%) și de apartamentele cu trei camere (20%). Segmentul cu cea mai mare creștere a fost însă reprezentat de apartamentele de trei camere (+45% căutări în mai 2023 vs. mai 2022). Interesul pentru apartamentele de două camere a crescut cu 42%, iar pentru garsoniere cu 35%.

Luând în considerare anul construcției, se observă că numai 4% dintre căutări au fost pentru apartamentele construite înainte de 1977, 41% fiind pentru apartamentele construite între 2001 și 2020, 36% pentru cele construite între 1977 și 2000 și 19% pentru cele de după anul 2021.

IAȘI

În mai 2023, 47% dintre căutările de apartamente de închiriat au fost pentru apartamentele de două camere, 39% pentru garsoniere și 14% pentru cele cu trei camere. Cea mai mare creștere a interesului se observă la categoria apartamentelor de trei camere: +33% de la an la an (mai 2023 vs. mai 2022).

În mai, 34% din interesul locuitorilor din Iași a fost pentru apartamentele construite între 1977 și 2000, urmat de 29% apartamente construite după 2021, 28% – între 2001 și 2020 și doar 9% pentru cele de dinainte de 1977. Interesul pentru apartamentele noi a crescut cu 83% de la an la an.

CONSTANȚA

În mai 2023, 60% dintre căutările din Constanța au fost pentru apartamentele de două camere, cel mai mare procentaj înregistrat în cele 10 orașe analizate. 21% dintre căutări au fost pentru garsoniere și 19% pentru apartamentele cu trei camere. Interesul pentru garsoniere înregistrează, însă, cea mai mare creștere de la an la an: +60% (mai 2023 vs. mai 2022).

În mai, 49% dintre căutări au fost pentru apartamentele construite între 1977 și 2000, 29% pentru apartamentele construite între 2001 și 2020, 17% pentru cele de după 2021 și doar 5% pentru cele construite înainte de 1977. Interesul pentru apartamentele vechi a scăzut cu 55% de la an la an, dar a crescut semnificativ pentru apartamentele noi.

TIMIȘOARA

În mai 2023, 51% dintre căutări au fost pentru apartamentele de două camere, 30% pentru garsoniere și 19% pentru apartamentele cu trei camere. Cea mai mare creștere a fost înregistrată în rândul apartamentelor de trei camere: +27% (mai 2023 vs. mai 2022).

În ceea ce privește vechimea locuințelor, 56% dintre căutările din mai 2023 au fost pentru apartamentele construite între 1977 și 2000, 24% pentru cele construite între 2001 și 2020, 14% pentru cele de după 2021 și doar 6% dintre căutări pentru apartamentele de dinainte de 1977.

BRAȘOV

52% dintre căutările din mai 2023 au fost pentru apartamentele de două camere, 30% pentru garsoniere și 18% pentru cele cu trei camere. Cea mai mare creștere s-a înregistrat în rândul apartamentelor de două camere: +30% de la an la an (mai 2023 vs. mai 2022).

Și în Brașov se observă un interes scăzut pentru apartamentele vechi, 6% dintre căutări fiind pentru apartamentele construite înainte de 1977. 41% dintre căutări sunt pentru apartamentele construite între 1977 și 2000, 34% pentru cele între 2001 și 2020 și 19% pentru apartamentele construite după anul 2021. Se înregistrează și în Brașov o reorientare dinspre apartamentele mai vechi, construite înainte de 1977, spre cele noi, construite după 2021.

CRAIOVA

În mai 2023, 50% dintre căutări au fost pentru apartamentele de două camere, 29% pentru garsoniere și 21% pentru cele de trei camere. Interesul a crescut semnificativ pentru apartamentele de două și trei camere.

În Craiova, 66% dintre căutările din mai 2023 au fost pentru apartamentele construite între 1977 și 2000, 19% pentru cele între 2001 și 2020, 11% pentru cele construite înainte de 1977 și doar 4% pentru cele de după 2021 – cel mai scăzut interes înregistrat pentru apartamentele noi dintre orașele analizate.

ORADEA

În mai 2023, 59% dintre căutări au fost pentru apartamentele de două camere, 26% pentru cele cu trei camere și doar 15% au căutat garsoniere. Interesul pentru apartamentele cu două camere este în creștere cu 15% de la an la an, iar pentru garsoniere este în scădere cu 21%.

În luna mai s-au căutat mai degrabă apartamente construite între 1977 și 2000 (54% dintre căutări), 34% fiind pentru cele construite între 2001 și 2020, 7% înainte de 1977 și 5% după 2021.

ARAD

Segmentul cel mai căutat în Arad a fost cel al apartamentelor de două camere, aducând 54% dintre căutări în luna mai 2023. 30% dintre căutări au fost pentru garsoniere, iar 16% pentru apartamentele cu trei camere. Interesul este în creștere pentru apartamentele cu două camere, dar în scădere pentru garsoniere și cele cu trei camere.

În mai 2023, 45% dintre căutări au fost pentru apartamente construite între 1977 și 2000, 29% pentru cele între 2001 și 2020, 17% pentru apartamentele de dinainte de 1977, iar 9% pentru apartamentele construite după 2021.

SIBIU

În mai 2023, în Sibiu s-a observat cel mai mare interes pentru apartamentele cu trei camere din toate orașele analizate (28% dintre căutări). 51% dintre chiriași au căutat apartamente cu două camere, iar 21% dintre ei au căutat garsoniere. Interesul pentru două camere este în creștere cu 21% de la an la an, combinat cu ușoare scăderi pentru garsoniere și apartamente de trei camere.

44% dintre căutările celor din Sibiu, în mai 2023, au fost pentru apartamentele construite între 2001 și 2020, 39% au căutat apartamente construite între 1977 și 2000, 9% după 2021 și doar 8% înainte de 1977.

Analiza a fost realizată de Storia.ro – platforma de imobiliare lansată de OLX, ca parte din inițiativa „Drumul inteligent spre acasă”, prin care brandul își propune să contribuie la transparentizarea informațiilor necesare tuturor cumpărătorilor, chiriașilor, proprietarilor, agenților și dezvoltatorilor, cu scopul de a-i susține să ia decizii imobiliare corecte, în cunoștință de cauză.