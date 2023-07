Cât valorează cea mai mică pensie din România?

Din nefericire, în România, există persoane care nu își permit un trai decent, în ciuda faptului că au muncit ani de zile la stat, și-au făcut datoria de cetățeni și au studii superioare.

De exemplu, Nestorescu Cecilia Daniela a muncit 20 de ani la stat și are studii superioare, însă, acum, la 68 de ani, locuiește într-o casă dărăpănată din orașul Zimnicea, județul Teleorman, și primește lunar doar 135 de lei, bani care se presupune că ar trebui să îi ajungă pentru lemnele de foc (în condițiile în care Zimnicea este cel mai rece loc din România), mâncare, medicamente, produse pentru curățarea și igienizarea casei ei și produse de igienă personală. În prezent, femeia trăiește din mila oamenilor, potrivit Playtech Știri.

Legea Pensiilor este o prioritate pentru Guvernul Ciolacu

Vă amintim că marți, 25 iulie 2023, ministrul Muncii și Protecției Sociale, Simona Bucura Oprescu, a avut „o întâlnire constructivă” cu o delegație a Băncii Mondiale, condusă de către Anna Akhalkatsi (Country Manager România), temele de discuție fiind pensiile, salarizarea în sistemul bugetar și protecția socială.

În cadrul discuției lor, a fost făcută „o radiografie a momentului”, accentul fiind pus pe „ce avem de făcut pentru a ne atinge obiectivele care, în principal, vizează reformele” în sistemul pensiilor, sistemul bugetar și protecția socială, în contextul în care Legea Pensiilor reprezintă o prioritate pentru Guvernul Ciolacu.

„Reafirm că pachetul de pensii de serviciu/pensii din sistemul public va fi gata în timp util pentru ca România să transmită cererea de plată 3 din PNRR. Salarizarea în domeniul public este un alt subiect important, preocuparea mea principală fiind aceea de a asigura în primul rând echitate.

Pe legea salarizării există deja trei variante de lucru, iar Banca Mondială face estimări de impact bugetar. La final, toate cele trei variante vor fi prezentate Coaliției și Comisiei Europene pentru o decizie în consecință.

Nu în ultimul rând, am abordat teme legate de protecția socială și am subliniat o dată în plus că lucrăm la o reformă a sistemului pentru a oferi o protecție reală și eficientă persoanelor vulnerabile. O urgență a momentului o reprezintă un nou sistem de avizare-verificare în teren a centrelor sociale”, a scris ea pe contul ei de Facebook.