Cu toate acestea, uleiurile esențiale au fost folosite de mii de ani, având multe proprietăți, în afară de cea afrodisiacă. Ele au fost utilizate pentru a trata diverse afecțiuni, pentru a îmbunătăți starea de bine, pentru a modifica atmosfera într-un anumit loc. De asemenea, parfumurile, cosmeticele au folosit mirosurile sau proprietățile lor în propria lor compoziție.

Mirosuri divine

De cele mai multe ori, ceea ce simțim își pune amprenta serios pe starea noastră. Miresmele frumoase ne dau o stare de bine. Aromaterapia, căci despre ea este vorba, implică utilizarea uleiurilor esențiale pentru a stimula simțurile, pentru a promova relaxarea. Această practică a devenit tot mai populară în ultimele decenii. În antichitate, preoții foloseau aromaterapia pentru a atinge divinitatea, pentru a comunica cu zeii. Acum le folosim pentru a ne trata de anxietate, de stresul acumulat la muncă sau în viața de familie. Trebuie să menționăm faptul că uleiurile esențiale sunt adesea ingrediente cheie în cosmeticele făcute în casă, datorită beneficiilor lor pentru piele sau păr. Unele sunt mai folosite decât altele.

Minunata floare mov

Multe plante folosite în aromaterapie au culoare mov, dar, cu siguranță aceasta este cea mai cunoscută. Vorbim despre lavandă, una dintre cele mai utilizate. De fapt, este un ingredient cheie în crearea de uleiuri esentiale pentru aromaterapie sau cosmetice naturale. Aceasta are proprietăți calmante, relaxante, ajutând la reducerea stresului, a anxietății, depresiei. Lavanda poate fi utilizată pentru a îmbunătăți calitatea somnului, pentru a ameliora durerile de cap. Mai mult, poate ține la distanță anumite insecte dăunătoare. În cosmetică, uleiul de lavandă este adesea adăugat în creme hidratante, loțiuni sau seruri pentru față, pentru a calma pielea, reducând astfel iritațiile. De asemenea, este un ingredient popular în șampoane, balsamuri pentru păr, măști cosmetice deoarece promovează sănătatea scalpului sau poate contribui la reducerea mătreții.

Arborele de cei

Când auzim despre această plantă, ne gândim la băutura pe care o consumăm adesea, în special când suntem bolnavi. Nu este însă decât o confuzie. Din arborele de ceai poate fi creat un ulei esențial cunoscut pentru proprietățile sale antimicrobiene, antifungice, antiseptice. Acesta este frecvent utilizat pentru a trata acneea, iritațiile cutanate, ciupercile unghiilor. În aromaterapie, uleiul obținut poate fi folosit cu succes pentru a ajuta la eliberarea sinusurilor, ameliorând simptomele de răceală sau de gripă. Cum spuneam mai adineauri, uleiul de arbore de ceai poate fi adăugat în cremele antiacneice. Cei care fac săpunuri naturale, folosesc acest element în săpunurile antibacteriene. Este util inclusiv pentru păr, având aceleași efecte precum lavanda.

Eucaliptul exotic

Când ne gândim la acesta arbore, ne vin în gând bomboanele de dureri de gât. Ei bine, acesta chiar este unul din rolurile cele mai cunoscute ale uleiului esențial de Eucalipt. El are un efect benefic asupra căilor respiratorii. Acesta este adesea folosit în timpul anotimpului rece pentru a ameliora congestia nazală, pentru a facilita respirația. De asemenea, poate fi benefic în tratarea durerilor musculare sau articulare. Se folosește în creme pentru masaj având ca scop îmbunătățirea problemelor pe care le-am expus mai sus. Se găsește în țări precum Australia sau Indonezia, însă este exportat masiv, fiind benefic atât în produse făcute în casă, cât și în industria medicală.

Lămâia acrișoară

Bunicii, străbunicii, toată lumea știe că acest citric este foarte bun în diverse afecțiuni. Are un conținut mare de vitamina C, esențială unei vieți echilibrate. Însă poate puțini cunosc faptul că uleiul esențial de lămâie este folosit în diverse scopuri. Acesta este cunoscut pentru aroma sa proaspătă, revigorantă. Poate ajuta la reducerea stresului, a anxietății, precum și la stimularea stării de bine generală. În aromaterapie, uleiul esențial de lămâie este folosit des, pentru a îmbunătăți energia. Inclusiv concentrarea poate fi stimulată cu ajutorul acestuia. Iluminarea tenului se poate face dacă în crema de față este adăugat puțin ulei de lămâie. Cu toate acestea, trebuie utilizat cu atenție, deoarece poate crește sensibilitatea pielii la soare.

Ceai de mentă sau…

Băutura obținută din această plantă este indicat atunci când avem probleme cu digestia. Când ne doare burta, pe românește, un ceai de mentă poate să facă minuni. Însă și uleiul esențial are un efect extraordinar. Poate fi revigorant, răcoritor. Desigur, este folosit și pentru a elimina disconfortul aparatului digestiv, dar și pentru ameliorarea durerilor de cap, a grețurilor, pentru a stimula concentrarea. Îl regăsim în diverse produse cosmetice. Să nu uităm de șamponul care folosește menta. Este cel mai bun pentru cei care au mătreață.

Salvia nu doar pentru mâncare

O folosim în bucătărie, fiind unul din ingredientele cele mai cunoscute într-o grămadă de preparate. Însă uleiurile esențiale de salvie sunt adesea folosite pentru terapie. Mirosul ei are rolul de a purifica, de a ne da o stare de bine. De fapt, poate nu știai, însă salvia a fost folosită din cele mai vechi timpuri. În special triburile amerindiene au utilizat-o. Fumul produs de planta aceasta era utilizat în ritualurile șamanice. Un lucru interesant este faptul că oamenii de știință au descoperit faptul că prin fumigație sunt eliberați ioni pozitivi în atmosfera, ceea ce are rolul de a purifica. Însă aceasta este indicată în calmarea durerilor de gât, a tusei, pentru întărirea sistemului imunitar. În creme are un rol cicatrizant, antipurulent, fiind indicat inclusiv împotriva înțepăturilor de insecte.