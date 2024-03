Ce se întâmplă în corpul tău dacă mănânci doar salată în fiecare zi

Ce se întâmplă în corpul tău dacă mănânci doar salată în fiecare zi. Practic, toți experții în nutriție sunt de acord că fructele și legumele, consumate zilnic, pot îmbunătăți semnificativ sănătatea unei persoane. De fapt, cercetările existente în domeniul nutriției, actualizate la fiecare cinci ani, explică faptul că „legumele și fructele sunt asociate cu un risc redus de apariție a unor boli cronice și a cancerului”.

Pentru că fructele și legumele sunt bogate în fibre, și relativ sărace în calorii, putem crede că, dacă mâncăm doar salată, vom consuma mai puține calorii. Un studiu publicat în The New England Journal of Medicine susține acest lucru, constatând că dietele bogate în fibre și sărace în calorii sunt asociate cu pierderea în greutate și menținerea unui IMC mai scăzut. Este o idee bună să mănânci doar salată în fiecare zi?

Două căni de verdeață cu frunze plus o jumătate de cană de roșii, castraveți și măr tocat ar fi o bază rezonabilă pentru o salată și oferă toate cele cinci porții zilnice recomandate de fructe și legume.

Fructele și legumele din salată reduc riscul de boli cronice

Potrivit Healthdigest, dacă mănânci numai salată în fiecare zi, crești consumul de legume, deoarece salatele sunt bogate în legume (cu excepția cazului în care mănânci doar salată de pui sau salată cu ouă). Puteți mânca și mai multe fructe, deoarece stafidele, căpșunile și merele mărunțite adaugă dulceață salatelor. Cu alte cuvinte, a mânca doar salată înseamnă a mânca tone de fructe și legume, care, incontestabil, sunt foarte sănătoase.

Potrivit Serviciului Național de Sănătate din Regatul Unit, fructele și legumele sunt o sursă bună de vitamine și minerale importante, precum și o sursă bună de fibre alimentare. De asemenea, pot ajuta la reducerea riscului apariției unor boli de inimă, accident vascular cerebral și unele tipuri de cancer. Harvard Health susține că, deși „nici un fruct sau nicio legumă” nu va oferi toți nutrienții de care aveți nevoie pentru o sănătate bună și un risc redus de îmbolnăvire, o varietate de fructe și legume, consumate în fiecare zi, poate fi importantă pentru organism.

Legumele cu frunze verzi, cele mai bune pentru organism

Dacă mâncați numai salată în fiecare zi, probabil că aceasta conține frunze verzi. Salata verde, spanacul, ștevia, kale și rucola formează baza majorității salatelor. O meta-analiză din 2016 publicată în ”JR Cardiovascular Disease” a descoperit că, în general, consumul unei cantități mari de legume cu frunze verzi a fost asociat cu un risc semnificativ mai scăzut de boli de inimă în cadrul a opt studii anterioare, efectuate în diferite regiuni ale lumii.

De asemenea, un studiu observațional din 2018, publicat în Nurology, a descoperit că un consum regulat de legume cu frunze verzi a fost asociat cu un declin cognitiv (funcția creierului) mai lent.

Salatele zilnice sunt foarte bune pentru digestie

Unul dintre motivele pentru care fructele și legumele sunt atât de sănătoase este că sunt bogate în fibre, un compus din alimentele vegetale. Există două tipuri de fibre: solubile și insolubile. Fibrele solubile se transformă într-un gel atunci când sunt amestecate cu apă și pot ajuta la scăderea colesterolului din sânge și a zahărului din sânge. Fibrele insolubile ajută la mișcarea alimentelor prin sistemul digestiv.

Dacă mănânci doar salată în fiecare zi, înseamnă că vei primi cel puțin cantitatea zilnică recomandată de fibre, de 25 de grame pe zi pentru femei și 38 de grame pe zi pentru bărbați. Fibrele insolubile din legume precum conopida, fasolea verde, cartofii, nucile și fasolea, vă vor ajuta să mențineți alimentele în mișcare, astfel încât să nu vă simțiți balonați în timpul zilei.

Dovezile arată că fibrele insolubile nu sunt bune doar pentru confortul digestiv. Dietele bogate în fibre scad riscul de cancer colorectal, care s-ar putea datora fermentației fibrelor în colon, având un efect protector.

Ajută la controlul zahărului din sânge

Dacă aveți diabet, Asociația Americană de Diabet recomandă să luați cel puțin 14 grame de fibre la 1.000 de calorii pentru a ajuta la controlul zahărului din sânge și la digestie și pentru a reduce riscul altor boli cronice.

Cel mai bun mod de a asigura un control bun al zahărului din sânge este să mănânci salate care conțin mai multe legume, decât fructe, acestea din urmă provocând imediat o creștere bruscă a zahărului din sânge.

Salata este bună și pentru sănătatea inimii

Doza mare de fibre pe care o obțineți dacă mâncați numai salată nu ajută doar la digestie, la controlul zahărului din sânge și la sațietate, ci ar putea ajuta și la reducerea riscului apariției unor boli de inimă.