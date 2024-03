Alimentele bogate în vitamine, minerale și antioxidanți sunt printre cele mai sănătoase și ar trebui incluse la fiecare masă. Fructele și legumele sunt cele care contribuie la întărirea sistemului imunitar, ajutându-ne să luptăm cu bolile inflamatorii și cu virușii în orice anotimp.

Dacă nu știți ce legume să adăugați în alimentație, mai jos aveți lista cu cele mai sănătoase legume, pe baza beneficiilor pe care acestea le aduc organismului, scrie Today.com.

Spanacul

Ca și alte legume cu frunze verzi, spanacul conține antioxidanți care reduc stresul oxidativ, care contribuie la o serie de probleme cronice. Este plin de nutrienți, asigirând 25% din necesarul zilnic de calciu.

Kale

Kale aparține aceleiași familii de legume ca broccoli, conopida și alte legume crucifere. Cercetările sugerează că un consum mai mare din aceste legume poate ajuta la prevenirea aterosclerozei, care crește riscul de atacuri de cord și accident vascular cerebral.

Broccoli

Această legumă cruciferă este bogată în compuși care luptă împotriva cancerului. S-a dovedit că sulforafanul din broccoli ajută la prevenirea cancerelor de prostată, sân, colon, piele, vezică urinară.

Broccoli este bogat în vitamina C, un antioxidant care joacă un rol în sănătatea pielii, absorbția fierului și funcționarea imunitară.

Cartofii dulci

Culoarea portocalie a cartofilor dulci vă spune că sunt bogați în beta-caroten, un nutrient cu proprietăți antioxidante și antiinflamatorii. S-a demonstrat că beta-carotenul protejează împotriva daunelor solare și a altor factori de stres al pielii din mediu, astfel încât ar putea reduce riscul de cancer de piele.

Morcovii

Pe lângă faptul că susțin sănătatea pielii și a ochilor, morcovii vă pot ajuta să gestionați greutatea, mai bine decât alte legume.

Roșiile

Sunt bogate in licopen, care poate proteja împotriva cancerului și reduce riscul de deces.

Un alt studiu a constatat că un amestec de antioxidanți, care include carotenoide din roșii, a condus la o inversare a ridurilor și la îmbunătățirea nuanței pielii, protejând pielea de razele UVB dăunătoare ale soarelui

Ardeii roșii

Ardeiul gras roșu are cea mai mare cantitate de vitamina C dintre toți ardeii – de peste două ori valoarea zilnică a acestui nutrient. Un studiu a constatat că deficiența de vitamina C a fost asociată cu rate mai mari de depresie și tulburări cognitive.

Un alt studiu a arătat că cei care consumă o cantitate adecvată de vitamina C au avut rezultate mai bune în numeroase sarcini cognitive.

Vitamina C susține sănătatea pielii și funcționarea imunitară și protejează împotriva cancerului, bolilor de inimă și a altor afecțiuni.

Ridichile

Ridichile sunt legume bogate în vitaminele B și C, precum și în potasiu, ceea ce le face unul dintre cele mai sănătoase alimente. În plus, cresc chiar la temperaturi de îngheț.

Ridichile reprezintă o sursă importantă de antocianină, un flavonoid care le oferă culoarea specifică și care contribuie la sănătatea sistemului cardiovascular. Antocianina previne întărirea și inflamarea venelor și a arterelor.

Conopida

Conopida se laudă cu numeroase beneficii pentru sănătate.

Legumele crucifere au fost asociate cu un risc mai mic de cancer și cu o șansă mai mică de deces prematur din orice cauză. În plus, s-a dovedit că sulforafanul din conopidă încetinește procesul de îmbătrânire, protejează creierul împotriva bolilor și poate menține abilitățile cognitive.

Ceapa

Ceapa este bogată într-un tip de fibre, numite inulină, care au activitate prebiotică. Prebioticele sunt sursa de combustibil pentru bacteriile benefice din intestin.

Contribuie la gestionarea colesterolului, a inflamației și reglarea dispoziției, care sunt controlate de microbiomul intestinal.

Sfecla roșie

Sfecla roșie este o legumă vibrantă și colorată. Conține nutrienți unici care stimulează sănătatea. Conține fier, vitaminele A, B6 și C și câteva minerale.

Limitează riscul de diabet, obezitate și boli de inimă și ajută la creșterea leucocitelor, luptând împotriva inflamației.