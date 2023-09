Există un beneficiu real pentru organism dacă bem apă cu lămâie?

În primul rând, trebuie să folosiți aproximativ o jumătate de lămâie stoarsă la un pahar de apă. Apa cu lămâie are numeroase beneficii pentru sănătate, fiind o bombă de vitamina C și antioxidanți, elemente necesare organismului. Nu în ultimul rând, apa cu lămâie vă poate ajuta să reduceți consumul de băuturi dulci, care nu sunt deloc sănătoase.

În ultimii ani, apa cu lămâie a devenit nelipsită din dieta multor oameni. Restaurantele o servesc în mod obișnuit, iar majoritatea celor care țin la siluetă și vor o sănătate de fier își începe ziua cu un pahar cu apă cu lămâie, în locul cafelei sau al ceaiului. Nu există nicio îndoială că lămâile sunt minunate dacă vrem să adăugă aromă de citrice în alimente și băuturi, dar există vreun beneficiu real dacă bem apă cu lămâie? Multe din dovezile care arată beneficiile apei cu lămâie sunt considerate, de fapt, mituri, care nu au niciun temei științific, potrivit Healthline.

Dacă lămâile conțin substanțe nutritive precum vitamina C și antioxidanți, valoarea nutritivă a unui pahar de apă cu lămâie depinde de cât de mult suc de lămâie a fost pus. Un pahar de apă cu lămâie (cu zeama de la o lămâie de 48 de grame) conține:

10,6 calorii

18,6 miligrame (mg) de vitamina C sau 21% din valoarea zilnică

9,6 micrograme (mcg) de folat sau 2% din VZ

49,4 mg de potasiu sau 1% din VZ

0,038 mg de fier sau < 1% din VZ

0,01 mg de vitamina B-1 sau 1% din VZ

0,01 mg de vitamina B-2 sau 1% din VZ

0,06 mg de vitamina B-5 sau 1% din VZ

Contrbuie la o bună hidratare

Este esențial să vă asigurați că beți suficientă apă în fiecare zi pentru sănătatea generală – dar nu toată lumea adoră gustul apei plate. Adăugarea sucului de lămâie pentru a da mai multă aromă apei vă poate ajuta să vă hidratați mai mult. Așa cum se știe, apa ajută la prevenirea deshidratării, o afecțiune care poate provoca:

ceața creierului

schimbări de dispoziție

supraîncălzire

constipație

pietre la rinichi

Sursă de vitamina C, ajutând organismul să sintetizeze colagenul

Citricele conțin vitamina C, un antioxidant care ajută la protejarea celulelor de radicalii liberi dăunători. În plus, vitamina C ajută organismul să sintetizeze colagenul, să absoarbă fierul și să producă hormoni. Carența vitaminei C din organism poate provoca simptome precum:

susceptibilitate crescută la infecții

uscăciunea gurii și a ochilor

piele uscată

oboseală

insomnie

slăbirea dinților

Deși lămâile nu se află în fruntea listei cu citrice bogate în vitamina C, rămân, totuși o sursă bună. Sucul de la o lămâie de 48 de grame va oferi 21% din DZ de vitamina C.

Poate ajuta la pierderea în greutate

Consumul apei cu lămâie vă poate ajuta să creșteți aportul de apă, lucru recomandat ca strategie de slăbire. Într-un studiu din 2018, cercetătorii au descoperit că participanții cărora li s-a cerut să bea apă înainte de a mânca au mâncat mai puțin. Consumul unui pahar cu apă cu lămâie înainte de masă poate fi o strategie eficientă de slăbire, deși mecanismul de acțiune este necunoscut, susțin autorii studiului.

Ne aduce mai multă energie

Începerea dimineții cu un pahar cu apă cu lămâie va hidrata corpul, dar va oferi și un plus de nutrienți. Citricele, în special lămâile, sunt pline de sodiu și potasiu, elemente importante pentru a ajuta corpul să regleze nivelul lichidelor. Adăugarea sucului de lămâie în apă va oferi corpului un impuls de electroliți la prima oră a zilei și astfel ne va menține ridicat nivelul de energie pe tot parcursul zilei.