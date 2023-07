Lămâile sunt bogate în vitamine, minerale și nutrienți care ajută organismul în diferite moduri. Se spune că acel pahar cu apă cu lămâie, băut dimineața, are un impact semnificativ asupra sănătății. Un obicei simplu, care poate oferi un aport de potasiu, poate preveni oxidarea, apariția pietrelor la rinichi și creșterea în greutate.

Potrivit MedicalNewsToday, unul dintre multele beneficii ale consumului de apă cu lămâie este că acționează ca un accelerator în pierderea greutăţii, de aceea este adesea folosită în regimul de slăbire. Consumată cu 30 de minute înainte de masă, are rolul de a da stimula aciditatea gastrică prin creşterea nivelulului acestei acidităţi, dat fiind că lămâia are astfel de proprietăţi. Acest mic fruct cu origini din Asia are multe beneficii nutritive.

Potrivit Departamentului pentru Agricultură al SUA, o lămâie conține doar 20 de calorii și următorii nutrienți:

22 miligrame (mg) de calciu

12 mg de fosfor

68 mg de potasiu

19,5 mg de vitamina C (aproximativ 22% din doza zilnică (%DV) recomandată pentru adulți

Pe lângă valoarea nutritivă, apa cu lămâie poate avea următoarele beneficii:

1. Promovează consumul de apă

Persoanele care nu beau suficientă apă ar putea adăuga zeama de la o lămâie pentru a spori aroma, încurajându-i astfel să bea mai multă apă pe parcursul zilei.

2. Stimulează sistemul imunitar și digestia

Există unele beneficii de stimulare a sistemului imunitar și a digestiei după consumul de apă cu lămâie. Unii pacienți predispuși la pietre la rinichi sunt sfătuiți să bea zilnic suc de lămâie proaspăt stors, deoarece poate ajuta la reducerea șanselor de formare a pietrelor la rinichi. Aciditatea lămâilor poate ajuta la creșterea acidității din stomac, care tinde să scadă odată cu vârsta, așa că apa cu lămâie poate ajuta la o bună digestie pe măsură ce îmbătrânim.

3. Poate reduce riscul anumitor tipuri de cancer

Mai multe studii arată o legătură între citrice, cum ar fi lămâile, și un risc redus de apariție a unor tipuri de cancer. O meta-analiză din 2015 a unor studii observaționale publicate în MedicineTrusted Source a arătat posibila legătură între consumul crescut de citrice și un risc redus de cancer esofagian. Cercetătorii au demonstrat, de asemenea, că persoanele cu cel mai mare aport de citrice au avut o reducere cu 9% a riscului de cancer pulmonar.

4. Ar putea juca un rol în sănătatea generală a pielii

Lămâia este o sursă excelentă de vitamina C, un antioxidant de care organismul are nevoie pentru a produce colagen – un compus implicat în susținerea sănătății generale a pielii. Potrivit unui studiu din revista Clinical, Cosmetic and Investigational DermatologyTrusted Source, cercetătorii sugerează că un consum de cantități mai mari de apă (mai mult de 13 căni pe zi) poate avea efecte pozitive asupra hidratării și aspectului pielii.

5. Apa cu lămâie poate ajuta la pierderea în greutate

Citricele, cum ar fi lămâile, au compuși bioactivi care ar putea ajuta la controlul greutății, dar e nevoie de cercetări suplimentare pentru a înțelege mai bine rolul pe care l-ar putea juca lămâile și apa în promovarea pierderii în greutate.

6. Previne pietrele la rinichi

Deși se crede că apa cu lămâie contribuie la menținerea unei vezici sănătoase, experții subliniază că apa cu lămâie are limitele ei. „Apa cu lămâie nu va dizolva pietrele la rinichi existente. De asemenea, apa cu lămâie nu previne și nici nu tratează infecțiile urinare sau incontinența urinară”, spune medicul urolog Shenelle N. Wilson.

Dacă apa simplă este eficientă în combaterea pietrelor la rinichi, adăugarea sucului de lămâie va ajuta la reducerea acidității urinei, protejând astfel împotriva acumulării de calciu, care poate duce la formarea pietrelor la rinichi.

7. Asigură cantitatea necesară de potasiu

Vitamina C este un micronutrient care se găsește în lămâi, dar nu e singurul. Lămâia oferă puțin potasiu, aproape 32 mg pe 50 ml de suc de lămâie și aproape 10 mg pe lingură de coajă. Potasiul este un mineral esențial, fiind cunoscut în principal pentru rolul în funcționarea nervilor și pentru a ajuta la reglarea tensiunii arteriale.

8. Ar putea contribui la un risc mai mic de boli de inimă

Potrivit CDC, respectarea unui model de alimentație sănătoasă care conține fructe proaspete, inclusiv citrice, cum ar fi limele, este importantă pentru prevenirea bolilor de inimă și a complicațiilor acesteia. Descoperirile unui studiu recent sugerează că un consum mai mare de fructe este asociat cu un risc mai scăzut de boli de inimă. Este vorba de beneficii mai mari în special în cazul citricelor.