Ministrul Finanțelor, Tanczos Barna, a intervenit miercuri cu declarații ferme în contextul tot mai tensionat generat de criza economică și incertitudinile politice. Oficialul a încercat să calmeze temerile publice privind posibile întârzieri în plata salariilor și pensiilor, subliniind că statul român are resursele necesare pentru a-și onora angajamentele.

Într-un context tensionat, în care economia românească se confruntă cu multiple provocări, ministrul Finanțelor, Tanczos Barna, a declarat că nu există riscuri legate de neplata salariilor sau a pensiilor.

Mesajul său vine într-un moment în care spiritele sunt încinse de speculații și de instabilitate politică.

Acesta a precizat că statul dispune de fonduri suficiente pentru a asigura nu doar plata angajaților bugetari și a pensionarilor, ci și pentru investiții majore.

El a explicat că prioritizarea cheltuielilor este o practică constantă în cadrul Ministerului Finanțelor și că dezbaterile din spațiul public, alimentate de „propagandă”, nu reflectă realitatea bugetară actuală.

Referindu-se la situația deficitului bugetar, ministrul a subliniat că cifrele din luna aprilie sunt în conformitate cu estimările inițiale. Potrivit lui, încasările din taxe, accize și impozite au depășit 50 de miliarde de lei, ceea ce este peste așteptările pentru această perioadă.

„La patru luni nu am calculat deficitul şi nu am finalizat calculele pentru aprilie. Deficitul în momentul de faţă este în parametri normali. Ne putem încadra în 7% cu condiţia să putem realiza veniturile prognozate. În aprilie chiar am depăşit targetul pentru aprilie.

Au venit peste 50 de miliarde de lei încasări din impozite, taxe şi din accize. Dacă acest trend se menţine, ne putem încadra în 7% la sfârşitul anului. Vă recomand să nu facem analiză lună pe lună pentru că sunt şi cheltuieli prioritizate, sunt şi cheltuieli periodice. Avem situaţii cu plată de dobânzi care sunt fluctuante şi nu sunt într-o liniaritate lunară”, a explicat Tanczos Barna.