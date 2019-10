Viorica Dăncilă, candidatul PSD la alegerile prezidenţiale a spus vineri seara, într-un discurs susţinut la Braşov, că pensiile din România trebuie să fie egale cu cele din alte state, iar România să aibă aceleaşi subvenţii în agricultură ca şi alte ţări din UE.

„Suntem un stat în care trebuie să avem pensiile egale cu acelor din alte state, subvenţii egale în agricultură, fonduri europene pentru dezvoltarea comunităţilor noastre cum au şi celelalte state membre. Vedeam astăzi un preşedinte care merge în Consiliul European şi spune, nu sunt de acord cu politica agricolă comună pentru că România are un potenţial agricol mare şi vrem subvenţii de 400 de euro pe hectar, cum are Olanda sau Malta, iar noi avem doar 200. Să meargă la Bruxelles să spună vrem coeziune adevărată, vrem convergenţă cu celelalte state membre, vrem să ne trataţi în mod egal, să nu existe state de mâna întâi şi stat de mâna a doua. Vrem ca România să fie tratată ca un stat care îşi merită respectul. Vrem pentru noi Schengenul, că îndeplinim condiţiile din 2011, dar nu avem pentru că nu are cine să lupte pentru noi în Consiliul European”, a declarat Dăncilă.

