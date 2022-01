Vestea momentului pentru elevi! Ce se întâmplă cu bursele de merit? Schimbări uriașe făcute de Ministerul Educației

Consiliul Național al Elevilor (CNE) anunță că bursele școlare pentru semestrul II nu se vor mai acorda pe baza mediilor din semestrul I, ci pe baza mediei generale de anul trecut. Potrivit Consiliului Național al Elevilor, media generală de anul trecut trebuie să fie de peste 9,50 pentru ca elevii să primească burse de merit.

De asemenea, Consiliul Național al Elevilor spune că, potrivit Ministerului Educației, criteriile de acordare pot fi modificate dacă numărul elevilor cu medii de peste 9,50 va scădea,

”Ministerul Educației a spus că se va publica statistica mediilor elevilor de pe semestrul I. Se va reveni asupra criteriilor de acordare a burselor dacă procentul elevilor cu peste 9,50 se va micșora: ministrul a spus că toți banii de burse din bugetul de stat vor fi folosiți strict cu această destinație, deci se vor face modificări pentru ca acest lucru să se poată întâmpla.

Ministerul Educației a venit cu o clarificare: beneficiarii burselor pentru semestrul al II-lea nu sunt cu raportare la mediile de pe semestrul I, ci cu raportare la mediile generale de pe anul școlar trecut. Deci, toți care au avut anul școlar trecut medii generale de peste 9,50 vor primi burse pe semestrul al II-lea”, se arată în comunicatul de presă al Consiliului Național al Elevilor.

Criteriile de acordare a burselor sunt inechitabile

Silviu Morcan, președintele Consiliului Naționa al Elevilor, a declarat pentru edupedu.ro că actualele condiții de acordare a burselor de merit sunt ”total inechitabile”.

”Tocmai ce am ieșit de la o ședință cu ministrul educației în care am pus pe tapet problema burselor elevilor. Din păcate, concluziile nu sunt neapărat de partea noastră, pentru că ministerul nu este dispus să modifice, cel puțin la momentul actual, criteriile de acordarea burselor, cel puțin pentru bursa de merit. Însă avem certitudinea faptului că dacă situația mediilor de pe acest an școlar se va modifica, ministerul este dispus să coboare bursa de merit de la 9,50 la o medie care să poată asigura acoperirea totală a fondului rezervat pentru burse. Noi suntem în continuare aici, protestele în toată țara continua săptămâna aceasta și săptămâna viitoare, pentru că tragem un semnal de alarmă cu privire la criteriile total inechitabile de acordare a burselor”, a declarat acesta.